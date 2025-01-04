iPhone竟可變成竊聽工具？15公尺遠也能偷聽　網民驚呼：超恐怖

iPhone功能不斷推陳出新，不過，你知道一不注意你的一舉一動都可能被監聽嗎？擁有逾10萬粉絲的3C粉專「倫敦印象」日前分享，iPhone竟能讓手機變成「竊聽器」，透過在控制中心加入「聽力」功能，再開啟「即時聆聽」，戴起Airpods後，遠離手機也能聽到手機旁的聲音，讓他直呼超可怕，影片曝光後，引發許多網友留言討論。



iPhone最可怕功能！手機秒變竊聽器「隱私全外洩」

iPhone最可怕功能！手機秒變竊聽器（unsplash@thom-bradley）

「倫敦印象」在IG上傳reels分享，最近才知道iPhone有這麼可怕的功能，先打開iPhone的控制中心後，點擊加入控制項目，往下滑到「聽力」加入，之後按下聽力中的「即時聆聽」功能並戴上Airpods，將手機留在原位，人走離開手機後竟然仍可以透過耳機聽到手機所載位置周圍的聲音，令他直呼「超可怕」。

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他也實測這項功能，依上述做法開啟即時聆聽、戴上Airpods之後，便把手機留在原位，走離開手機約15公尺，確實能完整聽到手機附近的聲音。

不過，這個功能本意是要幫助聽力受影響的使用者，希望不要被濫用，大家也要時時留意身邊是否出現陌生手機。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，許多網友表示：

「那是助聽器功能不是給你監聽使用」、

「然後手機就被偷走了」、

「放下手機後離開位子，手機監聽後聲音越來越安靜就不見了」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone最可怕功能！手機秒變竊聽器「隱私全外洩」，網紅實測後驚呼：真的超恐怖】