4款S8 Gen3手機推薦　HONOR、iQOO、OnePlus、Redmi誰最適合你？

如果你追求高性能體驗，但預算不是很多，那麼上一代旗艦晶片第三代驍龍8的機型無疑是非常好的選擇。目前已經有四家大廠將這款晶片下放到了兩千元價位段——HONOR GT、iQOO Neo10、OnePlus Ace 5、RedmiK80，可以說是卷出了新高度。



那麼，兩千元價位的第三代驍龍8怎麼選呢？今天我們就來解決這個問題。首先給到一張對比表，方便大家快速理清差異。

以上為人民幣價錢（中關村在線提供）

可以看到，雖然定位相同，但四者的差異頗大。接下來我們詳細說一說，這四款機型到底怎麼選。

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1. 外觀用料：一加和紅米有金屬邊框，一加有陶瓷版

高端手機一上手就能感覺出高端感，設計和用料有直接的關係。如果你在意這一點，那麼一加 Ace 5和紅米K80就是比較好的可選項了。這兩款手機都採用了金屬邊框，質感上要比塑料邊框好很多。

值得一提的是，二者在設計上有不同的側重，紅米K80是給到了IP68級別的防塵防水，一加 Ace 5則是提供了陶瓷特別版。這在兩千元價位的機型中都是比較獨特的存在。

一加Ace 5陶瓷特別版（中關村在線提供）

當然，如果你對金屬邊框的執念不是很深，手機買回來就帶手機殼使用，那麼倒是也不用特別在意金屬邊框這一點，畢竟塑料邊框也不是完全沒有好處，就是機身會更輕一些。榮耀GT和iQOO Neo10的極影黑版本都控制在了200g以下。

2. 性能配置：iQOO有獨顯晶片，一加註重SoC性能挖掘

從性能配置上來看，iQOO Neo10是比較突出的，它是這四款機型中唯一搭載了獨顯晶片的機型，並且也是唯一搭載了UFS 4.1的機型。

iQOO Neo10搭旗艦機同款獨顯晶片Q2（中關村在線提供）

iQOO Neo10雖然是一款兩千元的機型，但在獨顯上也並未降級，搭載的是iQOO 13旗艦同款的自研獨顯晶片Q2。這款獨顯可以實現PC級的超分和插幀體驗，在遊戲方面表現出色。

UFS 4.1同樣也是旗艦同款，按照iQOO官方的說法，UFS 4.1新增碎片化整理，應用安裝速度提升50%，文件拷貝速度提升36%。

一加 Ace 5風馳遊戲內核可以實現原生級插幀超分（中關村在線提供）

如果對獨顯晶片不是很感冒，打遊戲一加 Ace 5也是個不錯的選擇。雖然一加 Ace 5在性能硬件上沒有特別突出的配置，但一加在SoC潛力的挖掘上非常深入，其搭載的風馳遊戲內核，不僅可以提升性能輸出效率，實現長時間的遊戲穩幀體驗，也可以實現晶片內插幀，達到原生級的插幀和超分體驗。

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3. 續航充電：紅米電池最大，iQOO體驗更全面

在這四款機型中，iQOO Neo10、一加Ace 5、紅米K80電池都達到了6000mAh以上的容量，並且機身厚度也都控制在了8.1mm左右，這一點好評。

紅米K80電池達到了6550mAh（中關村在線提供）

充電功率上，榮耀和iQOO達到了百瓦級別。值得一提的是，iQOO Neo10支持直驅供電模式，邊玩邊充時外部電源可以直接為系統供電，不僅可以減少發熱，還能延長電池使用壽命。

iQOO Neo10擁有更為全面的續航功能（中關村在線提供）

此外，iQOO Neo10對通用的充電協議也有非常好的兼容性，支持100W PPS/PD協議，並且原廠附送的充電器也可以為其它設備進行百瓦快充。不得不說，iQOO在性能用料這一方面確實很有誠意。

4. 其他：iQOO和紅米有超聲波指紋，紅米有唯一2K屏

超聲波指紋這個以往在旗艦機上都比較少的配置，在兩千元檔位也有了。從使用體驗上來說，超聲波指紋優點主要有兩個——

超聲波指紋（中關村在線提供）

一是位置比較靠上，用起來會比較順手，因為模組比較薄，可以放在屏幕和電池中間。雖然光學指紋也有超薄模組，但目前市面上應用很少，目前絕大部分用的都是短焦模組；二是沒有光污染，光學指紋是依靠光線反射進行圖像採集，暗光場景使用會比較刺眼。

另外屏幕上，四款機型取捨也是有些區別的。紅米K80擁有這四款機型中唯一一個2K分辨率屏幕，護眼體驗也不錯，但為了跟小米15系列做出區分，砍掉了LTPO，沒有刷新率的無級調節。

紅米有唯一2K屏（中關村在線提供）

個人建議是，2K高分辨率可以當成購機決策點，但不用當成絕對決策點。如果不是經常非常近距離的使用手機，1.5K已經可以滿足絕大多數人對高精度顯示的需求。當然，如果對硬件有極致追求，那就選紅米，超大電池也能抗住LTPS這部分多出來的功耗。

影像方面，大家對這四款主要偏向於性能的機型就別有太高的期望了，硬件配置上大差不差，各家基本都是在軟件上做一些彌補，比如下放一些旗艦的算法和功能。所以這一方面當成購機決策點的意義不大。

（中關村在線提供）

此外，一些特色功能上，榮耀GT適配了絕大部分的主流手柄，喜歡用手柄玩遊戲的朋友可以關注一下。iQOO Neo10有藍廠最新的「家族功能」無網通信，通俗來說就是在沒網沒信號時，手機可以通過藍牙進行訊息傳輸，這一點在人特別多的音樂會、沒信號的無人區探險等場景中能夠發揮作用。

5. 購買建議：根據預算和需求進行選購

‧ 預算充足、追求質感、追求高分辨率顯示、有防水需求，就選紅米K80。

‧ 預算不緊張、追求質感、追求遊戲體驗，就選一加Ace 5。

‧ 預算不緊張、追求極致性能和遊戲體驗、有極限場景的通訊需求，就選iQOO Neo10。

‧ 預算緊張、習慣用手柄打遊戲，就選榮耀GT。



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