外媒評選2024年最佳中端手機　國產Redmi、HONOR、Huawei都上榜

在2024年的智能手機市場中，中端機型以出色的性價比和多樣化的功能受到了廣大消費者的青睞。近日，外媒對今年的中端手機市場進行了深入分析，評選出了2024年最佳中端機型，其中三款國產手機脱穎而出。



GIZMOCHINA選出2024年最佳中端手機（GIZMOCHINA）

2024年最佳中端手機是這幾款：

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Redmi K80展現出了極高的性價比。搭載驍龍8系列處理器、6.67英寸AMOLED高刷屏（120Hz刷新率）、HyperOS用戶界面以及搭載OIS光學防抖的5000萬像素主攝的雙攝系統，表現出色。儘管目前該機僅在中國市場發售，但有傳聞稱它將在明年以POCO F7 Pro的名義進軍全球市場。

HONOR 300也贏得了外媒的好評。這款手機採用時尚的設計和卓越的攝像能力。其6.7英寸的AMOLED屏幕分辨率高達1.5K，顯示效果非常出色。此外，雙攝像頭系統不僅主攝像頭像素高達5000萬，還支持超廣角拍攝，能夠滿足用戶多樣化的拍攝需求。

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Huawei nova 13擁有流暢的設計、6.7英寸OLED高刷屏（120Hz刷新率）、自研麒麟晶片以及5000萬像素雙攝系統。這使得華為nova 13成為了一款備受關注的中端機型。

Google Pixel 8a則是一款注重攝像頭質量和軟件體驗的手機。新機搭載了6400萬像素主攝+1300萬像素超廣角，並提供原生Android體驗以及七年操作系統升級、安全更新以及Pixel Drop功能。

總結來說，2024年最佳中端機型榜單上有一款國產手機，這表明國產手機在中端市場的表現越來越受到認可和喜愛。

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