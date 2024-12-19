Huawei華為近年在手機市場再創佳績，最新旗艦手機Mate X6正式登場，再次在摺疊手機領域帶來新突破。同時亦推出最適合青年人的Nova 13系列，以及FreeBuds Pro 4。立刻為大家搶先報價。



Huawei Mate X6

Mate X6延續了華為可摺疊手機的經典外觀設計，機身採用了分佈式玄武架構設計，整機摺疊時輕盈纖薄，展開後則呈現出大屏幕的沉浸式體驗。機身由兩種別具特色的材質選擇 - 寰宇紅、曜石黑以及星雲灰，為用家提供多元化的選擇。

Mate X6配備了HUAWEI X-True Display技術，內外屏幕均支援HDR Vivid高動態範圍和1-120Hz自適應刷新率，為用家帶來出色的視覺體驗。內屏幕尺寸高達7.93吋，解析度達2440x2240，外屏幕則為6.45吋，解析度2440x1080，無論是觀看影片、瀏覽網頁還是玩遊戲，都能得到極致的沉浸感。同時搭載了強大的攝影系統，包括長焦微距鏡頭、超廣角鏡頭和XMAGE紅楓原色影像鏡頭。長焦微距鏡頭支援4倍光學變焦，配合OIS光學防手震，可拍攝清晰細緻的近距離照片。超廣角鏡頭則能捕捉更廣闊的場景，拓展拍攝視野。XMAGE紅楓原色影像技術則能呈現出更準確自然的色彩還原。此外，Mate X6還提供多種創意拍攝模式，如風馳閃拍、懸停拍照等，為用家帶來更多拍攝靈感和樂趣。

Mate X6內置5110mAh大容量電池，加上66W有線及50W無線SuperCharge快充技術，為用家提供出色的續航能力和充電效率。即使在高負荷使用下，Mate X6仍能應付一整天的使用需求。

Huawei Mate X6 推出日：2025年1月8日 售價：＄14999

指定零售商訂購送：Huawei MatePad SE平板電腦（$1388）、Mobile WiFi Pro 5（$1699）、Scale 3智能體脂磅（$199）

Huawei nova 13系列

另外，還nova 13及nova 13 Pro，為年輕用戶帶來全新的時尚拍照體驗。這兩款手機不僅外觀設計時尚動感，更在拍攝、續航及充電等多方面有出色表現，定能滿足都市年輕人的需求。nova 13系列採用了獨特的動態格紋紋理設計，在光影的交互下呈現出不同的變化，展現出年輕人的不拘一格態度。手機提供四種顏色可選 - 洛登綠、羽砂白、星耀黑，令用戶能選擇最適合自己的風格。

nova 13系列搭載了強大的攝影系統，13 Pro包括5000萬像素主攝、8MP超廣角微距鏡頭，以及60MP前置超廣角人像鏡頭。前置鏡頭則提供100度超廣角拍攝，可以能輕鬆自拍大合照。

nova 13系列搭載6.76吋OLED大螢幕，配合AI Display Turbo技術，帶來清晰細緻的視覺享受。螢幕更支援1440Hz高頻PWM調光，減少低亮度下的閃爍感，以及AI智能HDR技術，提升畫質細節表現。此外，螢幕還具備AI智能護眼功能，能自動識別圖像內容，並調節亮度和藍光，帶來更舒適的觀看體驗。

Huawei nova 13 Pro 推出日：2025年1月8日

售價：＄4299

Huawei nova 13 推出日：2025年1月8日

售價：＄2999

指定零售商訂購送：Huawei Freebuds 5i（$599）、Scale 3智能體脂磅（$199）

Huawei FreeBuds Pro 4

同時Huawei推出FreeBuds Pro 4 真無線藍牙耳機，新機設計靈感源自於古典樂器，採用光譜銀弦設計，通過紫外光雕刻技術將象徵弦樂器的銀弦圖案鐳刻於耳機上，散發出典雅奢華的藝術氣質。

新機更是華為首款支援 2.3 Mbps 無損傳輸及 48 kHz / 24-bit無損音效的真無線藍牙耳機，配備華為獨家的 L2HC 4.0 音訊編解碼器和升級的NearLink 星閃無線短距通訊技術，獲得 HWA Lossless 和 Hi-Res Wireless Audio認證，重現細膩動人的音樂本質。同時更支援在高噪環境下的雙向靜謐通話功能，能有效消除 100dB噪音和 10m/s 風速下的環境聲音，保留清晰人聲。

Huawei FreeBuds Pro 4

Huawei nova 13 Pro 推出日：2025年1月8日

售價：＄1549