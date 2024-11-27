輕便DJI Mic Mini僅重10g　音質、降噪與防爆有驚喜　價格極親民

隨著視頻時代的高速發展，媒體人和自媒體人越來越多，因此對於拍攝設備、收音設備的需求不僅量大，而且要求也形色各異。在收音方面，用戶對於無線麥克風的需求越來越多，而且要求越來越苛刻，不僅要有優秀的收音能力，出色的降噪效果，而且體積也要有嚴格的控制。



今天，我們為大家帶來一款全新的產品，它就是大疆此刻剛剛發布的全新一連即用迷你無線麥克風，命名為DJI Mic Mini。同時，DJI Mic Mini也是大疆首款迷你無線麥克風，其定位更適合新手選購。

DJI Mic Mini（中關村在線提供）

DJI Mic Mini是大疆全新推出的無線麥克風產品，它設計小巧輕便，可以實現無感佩戴。產品具備主動降噪功能，兩檔可以調節，滿足不同環境降噪需求。產品設計了自動限幅防爆音功能，即使大聲說話也不會輕易爆音。此外產品具備高品質收音能力，具備穩定傳輸性能，續航時間再次提升，並且支持一體全收納的使用便捷性。當然，DJI Mic Mini支持DJI OsmoAudio™產品直連，實現原聲級音質。

DJI Mic Mini一共分為三個版本，DJI Mic Mini（兩發一收，含充電盒）售價為1079港元，DJI Mic Mini（一發一收）售價為539港元，DJI Mic Mini發射器（分為碳素黑和雲感白兩種配色方案）售價為329元。千元內的價格優勢很明顯，在同品類市場內這個價格也具有優勢。

我們拿到的是DJI Mic Mini兩發一收版本以及DJI Mic Mini發射器（雲感白）配色版本。由於DJI Mic Mini的體積極大程度的縮小，因此可以看到兩個版本的配件相比DJI Mic 2有了些許的區別。最大的區別是發射器版本多了磁吸充電底座，另外兩個版本的收納包也是全新的設計，還有現在不同版本的發射器也隨機附贈了兩種顏色的防風毛套。

DJI Mic Mini各版本（中關村在線提供）

在測試開始之前，我們先來用一張表格直觀的對比在各個維度上，DJI Mic Mini與DJI Mic 2、DJI Mic之間的差別。觀看的時候可以點擊圖片然後放大。接下來，我們就正式開始關於DJI Mic Mini的評測和介紹。

使用體驗：無感佩戴，使用方式靈活多變，續航持久

1、超迷你尺寸發射器，無感佩戴

DJI Mic Mini身為一款迷你無線麥克風，它的發射器採用了超迷你設計，最大程度的減輕體積和重量，其重量僅為約10g，真正做到了無感佩戴。

從我們的實際拍攝，通過發射器與手掌的對比，可以了解到這款產品的實際體積。

DJI Mic 2發射器（左）與DJI Mic Mini發射器（右）的對比（中關村在線提供）

通過對比，我們可以直觀的了解DJI Mic 2發射器與我們今天的主角DJI Mic Mini發射器的體積對比。相比DJI Mic 2來說，DJI Mic Mini的發射器的體積不到一半，重量上減輕約18g，在使用時幾乎會忘記我們正在佩戴發射器，真正做到了佩戴無感。

佩戴方式方面，DJI Mic Mini的發射器與DJI Mic 2等產品保持一致，可以通過磁吸的方式佩戴，也可以通過夾子的方式佩戴。尤其是磁吸方式，可以讓發射器在各種位置上進行佩戴，靈活多變。

如果選購的DJI Mic Mini兩發一收版本，我們在收音的時候還可以選擇單聲道、雙聲道，以便於用戶實現不同的收音需求。此外DJI Mic Mini支持安全音軌，開啟之後，產品將以雙音軌的形式收音，主音軌為正常音量，第二音軌則降低6分貝收音，避免收音素材出現噴麥、爆音等問題。

發射器通過藍牙連接設備進行收音（中關村在線提供）

DJI Mic Mini的發射器可以直接通過藍牙連接設備進行收音，比如連接手機、連接DJI Osmo Pocket 3、連接DJI Neo無人機等設備均可。操作方式也很簡單，開機後長按連接按鍵，綠藍燈閃爍時就可以與設備配對了。發射器通過藍牙連接手機之後，不僅可以作為錄製和直播時的收音工具，打開DJI Fly APP之後更是可以與DJI Neo無人機連接實現收音。同時，DJI Fly APP還能自動消除槳葉噪聲，並將音軌合併到素材中，錄製收音效果更優秀的Vlog。

這裏需要說明，由於藍牙連接方式受限於手機設備的限制，收音的音質效果不如DJI OsmoAudio™ 產品直連，也就是不如通過接收器連接大疆相關設備進行收音工作所帶來的音質表現。

如果大家選購的DJI Mic Mini不是兩發一收版本，也就是沒有充電盒，那麼隨機會附帶發射器充電底座。充電底座是通過USB Type-C接口連線充電，與發射器之間是通過磁吸方式連接的。

2、接收器可連接設備豐富

DJI Mic Mini的接收器也進行了體積和重量上的縮減，這樣可以適配全新設計的充電盒（後面單獨介紹）。

在體積上，相比DJI Mic 2，DJI Mic Mini接收器的體積也縮減了1/3左右，因此日常使用的時候可以更輕巧。

DJI Mic Mini的接收器支持5檔增益調節，通過上面的撥輪即可實現，操作高效便捷。

DJI Mic Mini的發射器可以連接豐富的設備進行使用，比如相機、手機/平板電腦/電腦，以及大疆自家的諸多設備。當我們通過3.5mm TRS線連接相機時，可實現發射器與相機同步開關機。發射器與手機連接時，支持免插拔外放，也可用手機為接收器充電，接收器USB Type-C接口與外部電源連接後，它們可同時充電，邊充邊用。

DJI Mic Mini接收器連接大疆自家設備（中關村在線提供）

當DJI Mic Mini發射器與DJI Osmo Action 5 Pro、DJI Osmo Action 4以及DJI Osmo Pocket 3直連的時候，就可以實現DJI OsmoAudio™原聲級音質的收音效果。發射器通過藍牙方式連接其它運動相機、手機等設備時採樣率僅16kHz，通過DJI OsmoAudio™生態直連上面三款大疆自家設備可支持48kHz。發射器通過接收器連接任意設備收音均可以支持48kHz。

3、充電盒一體全收納，續航持久

充電盒方面，DJI Mic Mini的充電盒也進行了大幅度瘦身，因此用戶攜帶和使用上有了更好的便攜表現。

可以看到，DJI Mic Mini充電盒對比DJI Mic 2充電盒，體積和重量都有了比較明顯的縮減。對於便攜性有較高要求的用戶來說，DJI Mic Mini更合適。

說到充電盒，就要說到續航表現。DJI Mic Mini的發射器續航時間為11.5小時，接收器的續航時間為10.5小時，充電盒可提供3.6次完整充電，共48小時續航。DJI Mic Mini支持快速補電，充電5分鐘可用1小時。還有自動省電、超時自動關機、相機同步開關機等智能功能，使用上省電省心。

DJI Mic Mini充電盒可以實現一體全收納（中關村在線提供）

DJI Mic Mini充電盒可以實現一體全收納，也就是說兩個發射器、一個接收器、一根3.5mm TRS線、USB Type-C和Lightning接口、兩個防風毛套都可以完全收納在充電盒內。也就是產品和配件都可以直接收納，盒蓋一關一起帶走，攜帶非常方便。

收音能力：音質優秀，降噪效果好，防爆音功能實用

接著，我們來為大家介紹DJI Mic Mini在收音和這方面的一些功能，以及這些功能在實際使用時的表現。

DJI Mimo APP中的功能選項界面（中關村在線提供）

功能的開關、切換等操作，可以通過接收器連接手機中的DJI Mimo APP進行調節，通過藍牙或者USB Type-C接口均可。

1、收音音質：高品質收音，效果優秀

DJI Mic Mini的收音音質表現很出色，它進行了優化調音，能夠還原豐富的聲音細節。

通過測試，我們可以了解到室內、室外DJI Mic Mini的實際收音表現。在日常使用時，DJI Mic Mini可以清晰完整的完成人聲收音，收錄的聲音和我們聽到的聲音完全一致。此外，通過後面對音樂的收音表現來看，DJI Mic Mini對於音樂和歌聲等聲音的收錄也有出色的表現。

有了這樣的收音表現，尤其是在人聲收音方面真實、清晰的收音表現，DJI Mic Mini可以輕鬆滿足錄製節目、錄製Vlog等用戶的收音需求。

2、降噪：主動降噪，支持兩檔調節

從DJI Mic 2開始，大疆將降噪功能加入無線麥克風中，降噪是非常實用的功能，尤其是在戶外收音的時候是必要的功能。DJI Mic Mini依然支持主動降噪，並且現在設計了弱檔和強檔兩個檔位。

在測試中，我們分別為大家帶來了電梯間的弱檔降噪效果，街頭的強檔降噪效果展示，並且分別直接使用拍攝設備收音進行了對比。通過對比，我們可以很明顯的聽到，DJI Mic Mini降噪功能具有很明顯的效果。在電梯間開啟弱檔降噪的時候，可以很明顯的過濾掉環境的風聲、電梯運行的噪音，而人聲的收音清晰、細節完整；在街頭開啟強檔降噪的時候，街頭汽車運行的聲音、環境的嘈雜聲也被大幅度過濾掉，保證了人聲收音的效果。在對比中，當我們使用拍攝設備直接收音，可以清晰的聽到環境中的各種干擾噪音，這樣會嚴重影響人聲的收音效果。

3、防爆音：自動限幅，防爆音功能實用

DJI Mic Mini具備自動限幅防爆音的功能，這個功能可以前期錄製時實現防爆音。當我們收音音量過高時，DJI Mic Mini會自動壓低音量以避免爆音，提升收音的成功率。

在測試中，我們為大家對比了DJI Mic Mini開啟和關閉自動防爆音功能的收音情況。在我們進行比較尖鋭音量的收音時，開啟自動防爆音功能的確自動壓低音量，讓尖鋭的聲音不會產生爆音情況。當我們關閉這個功能時，在同樣的尖鋭聲音收音時，可以明顯的聽到爆音的情況。有了這個功能，用戶在使用DJI Mic Mini錄製節目、錄製Vlog時，即使收音過程中比較激動，高音頻發，也不需要擔心爆音造成這段畫面無法使用的情況出現了，因此這是非常實用的一個功能，可以長期開啟。

4、傳輸距離：400米內抗干擾能力出色

在大疆推出DJI Mic、DJI Mic 2的時候，就擁有非常優秀的穩定性。DJI Mic Mini在穩定性方面繼續提升，現在可以實現400米內抗干擾的收音能力，因此在常見環境下可以獲得清晰、穩定的收音效果。

在測試中，筆者佩戴發射器一邊遠離接收器，一邊通過DJI Mic Mini進行收音。最後筆者遠離到超過百米的距離時，即使中途有很多行人、電動車穿行，但是收音的穩定性始終如一，同時收納的人聲效果清晰、細節完整。我們在日常拍攝時，正常使用發射器和接收器之間只會間隔數米距離，因此收音的穩定性就更有保障。

適合新手的高性價比迷你無線麥克風

到此為止，我們關於DJI Mic Mini迷你無線麥克風的評測和介紹就告一段落了。作為大疆首款迷你無線麥克風，DJI Mic Mini的綜合表現讓我們十分滿意。DJI Mic Mini不僅在收音效果、功能上非常強大，尤其是降噪、自動防爆音等功能能夠明顯提升用戶收音品質，而且體積和重量的縮減在我們日常使用時擁有更好的體驗感受，無感佩戴和一體化收納這些方面更加明顯。

DJI Mic Mini迷你無線麥克風（中關村在線提供）

憑藉著出色的收音品質、降噪能力以及防爆音功能等等配置，DJI Mic Mini在收音能力和效果、穩定性等方面都有非常強大的表現，因此對於用戶來說，可以使用的環境非常廣泛。尤其是對於人聲收錄更是具備優異的效果，不論是用戶用來錄製Vlog還是錄製節目等等，都可以輕鬆應對。當然，縮減體積和重量之後，對用戶來說可以真正的實現無感佩戴，同時拍攝時也可以更好地隱藏麥克風本身。

DJI Mic Mini千元內的價格，對於用戶來說購買上壓力更小。不論是新手用戶選購還是老用戶配備新的收音設備，DJI Mic Mini都是不錯的選擇，可以重點參考。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】