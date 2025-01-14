OPPO Find N5於2月推出　鈦金屬質感升級　是全球最薄摺疊旗艦？

OPPO首席產品官、一加創始人劉作虎於1月13日在社交媒體上曬出了新款大摺疊手機OPPO Find N5的真機圖。劉作虎表示，這款手機是「全球最薄摺疊旗艦」，預計將於二月發布。



根據周意保的爆料，OPPO Find N5在厚度方面取得了突破性進展，達到了令人驚歎的程度。同時，他還透露了該機的手感和內部配置。

一加創始人劉作虎表示OPPO Find N5會在２月推出。（微博）

據悉，OPPO Find N5採用鈦金屬拉絲工藝打造，質感更加高級。此外，該機搭載高通驍龍8至尊版處理器，支持50W無線充電，並擁有三攝潛望影像系統。為了減薄機身厚度，OPPO Find N5在多個方面進行了升級，包括充電口、sim卡和主板等組件，並且沒有選擇減少電池容量。

OPPO的周意保，也來暗示OPPO Find N5有多薄：

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編輯點評：作為2025年的第一台大摺疊手機，OPPO Find N5的出現可以說令人驚豔。其配備了全球最薄摺疊旗艦的配置和強勁的三攝潛望影像系統，同時還採用了鈦金屬機身設計。對於喜歡大摺疊手機的消費者來說，不妨期待一下二月份發布的OPPO Find N5。

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