小米MIX Flip 2是規格最強摺疊機？S8 Elite加上雙曲面超大副熒幕

據曝光，小米MIX Flip 2將搭載高通驍龍8至尊版（Snapdragon 8 Elite）處理器，配備強大的攝像頭系統和出色的顯示屏幕，成為行業內最強悍的小摺疊屏手機之一。



小米MIX Flip 2是規格最強摺疊機？（微博）

根據曝光的訊息，小米MIX Flip 2將後置5000萬像素1/1.5英寸大底主攝和5000萬像素1/2.76英寸超廣角鏡頭，雖然未配備直立長焦，但其影像性能依然不容小覷。此外，該手機還採用了6.85英寸1.5K LTPO屏幕，支持雙曲面超大副屏設計，為用戶帶來更加沉浸式的視覺體驗。

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除了強大的攝像頭和顯示屏幕，小米MIX Flip 2還支持全功能NFC、側邊指紋、無線充電和IPX8級防水等功能，進一步提升了其實用性和耐用性。這些配置的加入，使得小米MIX Flip 2在行業內脱穎而出，成為一款備受期待的小摺疊屏手機。

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回顧去年下半年發布的小米MIX Flip，其憑藉超大尺寸的外屏和優秀的軟件適配，贏得了不少用戶的喜愛。據悉，小米MIX Flip的外屏尺寸達到了4.01英寸，全等深微曲形態帶來飽滿、瑩潤的手感，即使不開蓋也能成為一部高度可用的小手機。在軟件適配方面，MIX Flip的方形外屏上留下了一塊3.5英寸16:9的顯示區域，使得幾乎所有軟件都可以免適配直接運行，為用戶帶來了更加便捷的使用體驗。

作為迭代款，小米MIX Flip 2預計將保留一代小摺疊的優勢，並在影像等方面進行持續加強。可以預見的是，這款小摺疊屏手機將為用戶帶來更加出色的使用體驗，成為小米在摺疊屏手機市場中的又一力作。

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