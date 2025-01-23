iPhone獨佔2024年度熱門5G手機前11位　這型號更連續6季穩坐榜首

根據Omdia所發布的報告，2024年上半年，iPhone 13憑藉1250萬部的出貨量，在全球暢銷手機榜單中佔據第六的位置。



同時，每日互動大數據亦揭示，iPhone 13已連續六個季度穩居市場最受歡迎排行榜榜首，其市場佔有率高達5.22%。這些統計數據無疑證實了iPhone 13在2024年的卓越市場表現，證明了它是一款備受歡迎的熱門手機。

頭11位都是iPhone天下（每日互動）

要說為什麼這台三年前的手機還能有這麼高的熱度，離不開超高的性價比。隨著新款iPhone的推出，iPhone 13的價格逐漸下降，使得更多消費者能夠承擔得起，從而進一步擴大了其市場受眾。而且，雖然部分用戶反映電池續航並未達到官方宣傳的標準，但總體上，iPhone 13的電池續航能力在日常使用中仍能滿足大部分用戶的需求。

+ 9

此外，iPhone 13搭載的A15仿生晶片，即便在2024年依然表現出色，能夠滿足用戶多任務處理和遊戲娛樂的高性能需求。這也從側面反映出來，目前的手機已經到了性能過剩的時代。

延伸閱讀：iPhone 17 Air真機殼部件實拍曝光？新設計只有單鏡模組水平橫排（點擊連結看全文）

+ 3

雖然與最新的Android旗艦相比，iPhone 13的攝像頭表現在某些場景下可能略顯不足，但其1200萬像素的主攝像頭和夜景模式的改善，對於用戶的日常拍照來說已經足夠。同時，iOS系統在拍視頻方面的優勢也是其一大亮點。

當然了，iOS系統的流暢性也是不可忽略的一點，iOS系統無論是日常的使用還是遊戲娛樂，iPhone 13都能輕鬆應對。一旦消費者成為蘋果用戶，他們往往會對蘋果的產品和服務產生高度的忠誠度，這也為iPhone 13的持續火爆提供了有力支撐。

延伸閱讀：iPhone SE4將備自研A18晶片加持 更有望低於此價發售：具競爭力（點擊連結看全文）

+ 13

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】