蘋果屏下FaceID專利曝光　藥丸將成歷史　iPhone 18實現全面屏？

近日，一項關於屏下 Face ID 的專利被蘋果成功拿下，這一成果有望徹底改變 iPhone 的屏幕形態，讓備受爭議的藥丸屏退出歷史舞台。



長久以來，蘋果在追求 iPhone 真全面屏的道路上，屏下 Face ID 技術一直是亟待攻克的關鍵難題。現有的 Face ID 系統依賴深感攝像頭投射並解析海量點數據來精準捕捉人臉訊息，其中紅外攝像頭、點陣投影器等核心組件受當前技術限制，難以完全隱匿於屏幕之下，這才致使蘋果不得不採用藥丸屏設計作為權宜之計。

蘋果屏下FaceID專利曝光（patently apple）

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而此次曝光的專利為解決這一困境提供了全新思路。關鍵在於提升紅外光穿透顯示屏的透光率，此前紅外光雖能穿透屏幕，但透射效果不佳，若強行將 Face ID 組件置於面板下方，人臉識別速度會顯著減緩，安全性與可靠性也大打折扣。

蘋果的創新之舉是巧妙地對像素結構進行調整。我們知道，顯示器由眾多像素構成，每個像素又包含紅、綠、藍三個子像素，屏幕色彩正是通過這三種子像素的疊加混合得以呈現。

讓備受爭議的藥丸屏將退出歷史舞台?（unsplash@egor-litvinov）

蘋果的方案是選擇性移除相同顏色的相鄰子像素，使紅外光得以順利穿過 OLED 面板。並且，藉助相鄰子像素的顏色混合，能夠有效彌補缺失子像素造成的視覺影響，確保屏幕整體顯示效果不受干擾，用戶幾乎無法用肉眼察覺差異。

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有消息稱，若進展順利，這項技術最快將於 2026 年在 iPhone 18 系列上投入應用，屆時 iPhone 18 系列有望以簡潔的單挖孔屏形象驚豔亮相，徹底告別現有的藥丸屏設計。

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