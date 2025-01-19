iPad 11將配A17 Pro晶片8GB Ram外 還有Apple Intelligence加持
撰文：中關村在線
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據知名蘋果記者Mark Gurman透露，即將亮相的全新iPad 11將搭載A17 Pro晶片，並且也將支持Apple Intelligence技術。若此消息屬實，那麼這將是首次所有iPad產品線都同時支持AI功能的一年。
值得注意的是，此次的A17 Pro並非滿血版，其規格可能會與已發布的iPad mini所使用的版本相同。
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據悉，目前iPad mini所採用的A17 Pro內置了6核中央處理器，包括2個性能核心和4個能效核心；而在多核性能方面則相比前代搭載的A15晶片（單核分數2158、多核分數5203）有了顯著提升：分別提高了34.7%和39.2%。
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此外，新推出的iPad 11還將配備8GB內存，在蘋果史上這也是一個非常強悍的標準版iPad配置。
最後，有關這款全新平板的具體發布日期以及其他相關參數暫時還沒有確切消息。不過可以預見的是，這款iPad 11無疑將給消費者帶來全新的使用體驗。
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