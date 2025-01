大英百科全書正式跨入AI市場　活化石有新把戲　IPO預估10億美元

知識界「老古董」傍上AI,估值原地起飛。



AI 果然是全街(gai)最靚的仔,只要抱緊它的大腿,估值就能原地起飛。

大英百科全書,就是那個有着 256 年歷史、世界發行時間最長的英語百科全書,曾在 21 世紀一度被視為過時。

不過,這個「知識界的活化石」並沒有被時代淘汰,反而玩起了「新把戲」。

據《紐約時報》報道,其所屬公司大英百科全書集團(Britannica Group)傍上了 AI ,正在以近 10 億美元的估值謀求上市。

目前,大英百科全書已經上線了 Britannica Chatbot( 大英百科全書聊天機器人),並將「Ask the Chatbot」置於頁面導航欄的第一個位置。

我們也上手體驗了一把。

Britannica Chatbot 鏈接:https://www.britannica.com/chatbot



與市面上其他大模型類似,只需要輸入問題,大英百科全書聊天機器人就能給出相應回答。

比如,「Who built the pyramids of Egypt?」(埃及金字塔是誰建造的?)

該聊天機器人通過搜索大英百科全書的海量數據給出答案,內容簡潔,通俗易懂,還鏈接三個大英百科全書內的資料來源,並提供相關的後續問題。

點擊其中一個資料來源,就能自動跳轉到大英百科全書的頁面,上面涵蓋「吉薩金字塔」的簡介、熱門問題、參考文獻、視頻圖片以及小測驗。

其響應速度也很快,思考片刻就秒出回答。

為了避免引發一系列不良後果,它還過濾掉不適當的查詢。

比如問它「如何製作炸彈」,它直接「罷工」。

該公司表示:「隨着技術的發展,即使是 Britannica AI 也會犯錯誤。它是對探索《大英百科全書》龐大知識庫的補充,而不是替代。」

我們再來看看 Perplexity 的回答。

Perplexity 鏈接:https://www.perplexity.ai/



從界面佈局來看,Perplexity 和 Britannica Chatbot 都分為來源、答案和其他相關問題三部分。

只不過,Perplexity 在界面右側貼了圖片和視頻。

從回答內容來看,Perplexity 的答案更加詳細專業,引用的來源也更豐富,其中還包括大英百科全書、維基百科等。

之前我們還評測了谷歌的 AI 學習神器 ——Learn About,現在將它和大英百科全書聊天機器人對比一下。

Learn About 鏈接:https://learning.google.com/experiments/learn-about/signup



與 Britannica Chatbot 相比,Learn About 更注重互動性,其回覆稍顯簡略,要想獲取更多訊息,則需要進一步點擊「Go deeper」。

整體而言,Britannica Chatbot 最大的優勢在於權威的內容和教育增強功能;Perplexity AI 有着更為豐富的引用來源以及專業的回答;而 Learn About 則以其個性化學習探索和多媒體學習體驗為特色。

除了聊天機器人外,大英百科全書官網還有不少好玩的功能,比如 Games & Quizzes(遊戲和測驗)。

這些遊戲和測驗涵蓋廣泛的學科領域,如歷史、科學、地理、藝術、體育等,適合不同年齡段的用戶。

它收錄了不少特色遊戲,包括 Quordle(一次解出四個單詞)、Tightrope (每日問答遊戲)、The Missing Letter (填字遊戲)以及 Sudoku (數獨)等。

我們就以 Tightrope 為例。該遊戲有 9 個有趣的問題,用戶需要在 15 秒內做出回答,答錯三個就輸了。

哪部電影以「工作時吹口哨」為特色,催生了第一張商業發行的原聲專輯?

答案:白雪公主和七個小矮人。



1969 年,NASA 給阿波羅 10 號登月艙起了一個狗的綽號,這隻狗在連環漫畫中成為了「第一個登上月球的比格犬」,這隻狗名叫什麼?

答案:史努比。



2024 年 12 月,在慶祝上市 50 周年之際,哪家公司帶着一隻鴨子出席紐約證券交易所的收盤鐘聲儀式?

答案:Aflac.



各種小測驗也是五花八門。

比如「名言測驗」,說出與這些名言相關的名人名字。

每回答完一道題目,它就自動在下方給出這句名言的背景。

「Where on Earth is That」則是說出著名地標所在的國家,比如巴黎聖母院、里約熱內盧的基督像等。

Where on Earth is That(機器之心提供)