大英百科全書正式跨入AI市場　活化石有新把戲　IPO預估10億美元

知識界「老古董」傍上AI，估值原地起飛。



AI 果然是全街（gai）最靚的仔，只要抱緊它的大腿，估值就能原地起飛。

大英百科全書，就是那個有着 256 年歷史、世界發行時間最長的英語百科全書，曾在 21 世紀一度被視為過時。

不過，這個「知識界的活化石」並沒有被時代淘汰，反而玩起了「新把戲」。

據《紐約時報》報道，其所屬公司大英百科全書集團（Britannica Group）傍上了 AI ，正在以近 10 億美元的估值謀求上市。

目前，大英百科全書已經上線了 Britannica Chatbot（ 大英百科全書聊天機器人），並將「Ask the Chatbot」置於頁面導航欄的第一個位置。

大英百科全書已經上線了 Britannica Chatbot（ 大英百科全書聊天機器人）（機器之心提供）

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我們也上手體驗了一把。

Britannica Chatbot 鏈接：https://www.britannica.com/chatbot



-1- 一手實測

與市面上其他大模型類似，只需要輸入問題，大英百科全書聊天機器人就能給出相應回答。

比如，「Who built the pyramids of Egypt?」（埃及金字塔是誰建造的？）

該聊天機器人通過搜索大英百科全書的海量數據給出答案，內容簡潔，通俗易懂，還鏈接三個大英百科全書內的資料來源，並提供相關的後續問題。

只需要輸入問題，大英百科全書聊天機器人就能給出相應回答。（機器之心提供）

點擊其中一個資料來源，就能自動跳轉到大英百科全書的頁面，上面涵蓋「吉薩金字塔」的簡介、熱門問題、參考文獻、視頻圖片以及小測驗。

只需要輸入問題，大英百科全書聊天機器人就能給出相應回答。（機器之心提供）

其響應速度也很快，思考片刻就秒出回答。

只需要輸入問題，大英百科全書聊天機器人就能給出相應回答。（機器之心提供）

為了避免引發一系列不良後果，它還過濾掉不適當的查詢。

比如問它「如何製作炸彈」，它直接「罷工」。

問它「如何製作炸彈」，它直接「罷工」。（機器之心提供）

該公司表示：「隨着技術的發展，即使是 Britannica AI 也會犯錯誤。它是對探索《大英百科全書》龐大知識庫的補充，而不是替代。」

我們再來看看 Perplexity 的回答。

Perplexity 鏈接：https://www.perplexity.ai/



Perplexity 的回答（機器之心提供）

從界面佈局來看，Perplexity 和 Britannica Chatbot 都分為來源、答案和其他相關問題三部分。

只不過，Perplexity 在界面右側貼了圖片和視頻。

從回答內容來看，Perplexity 的答案更加詳細專業，引用的來源也更豐富，其中還包括大英百科全書、維基百科等。

之前我們還評測了谷歌的 AI 學習神器 ——Learn About，現在將它和大英百科全書聊天機器人對比一下。

Learn About 鏈接：https://learning.google.com/experiments/learn-about/signup



Learn About（機器之心提供）

與 Britannica Chatbot 相比，Learn About 更注重互動性，其回覆稍顯簡略，要想獲取更多訊息，則需要進一步點擊「Go deeper」。

整體而言，Britannica Chatbot 最大的優勢在於權威的內容和教育增強功能；Perplexity AI 有着更為豐富的引用來源以及專業的回答；而 Learn About 則以其個性化學習探索和多媒體學習體驗為特色。

-2- 好玩的小功能

除了聊天機器人外，大英百科全書官網還有不少好玩的功能，比如 Games & Quizzes（遊戲和測驗）。

這些遊戲和測驗涵蓋廣泛的學科領域，如歷史、科學、地理、藝術、體育等，適合不同年齡段的用戶。

Games & Quizzes（遊戲和測驗）（機器之心提供）

它收錄了不少特色遊戲，包括 Quordle（一次解出四個單詞）、Tightrope （每日問答遊戲）、The Missing Letter （填字遊戲）以及 Sudoku （數獨）等。

Games & Quizzes（遊戲和測驗）（機器之心提供）

我們就以 Tightrope 為例。該遊戲有 9 個有趣的問題，用戶需要在 15 秒內做出回答，答錯三個就輸了。

哪部電影以「工作時吹口哨」為特色，催生了第一張商業發行的原聲專輯？

答案：白雪公主和七個小矮人。



Tightrope （每日問答遊戲）（機器之心提供）

1969 年，NASA 給阿波羅 10 號登月艙起了一個狗的綽號，這隻狗在連環漫畫中成為了「第一個登上月球的比格犬」，這隻狗名叫什麼？

答案：史努比。



Tightrope （每日問答遊戲）（機器之心提供）

2024 年 12 月，在慶祝上市 50 周年之際，哪家公司帶着一隻鴨子出席紐約證券交易所的收盤鐘聲儀式？

答案：Aflac.



Tightrope （每日問答遊戲）（機器之心提供）

各種小測驗也是五花八門。

（機器之心提供）

比如「名言測驗」，說出與這些名言相關的名人名字。

每回答完一道題目，它就自動在下方給出這句名言的背景。

名言測驗（機器之心提供）

名言測驗（機器之心提供）

「Where on Earth is That」則是說出著名地標所在的國家，比如巴黎聖母院、里約熱內盧的基督像等。

Where on Earth is That（機器之心提供）

Where on Earth is That（機器之心提供）

此外，還有「Name That Dog!」趣味測驗，讓玩家分辨不同犬種；「Faces of Science」等知識性測驗，讓玩家了解著名科學家。

同時，Britannica 為學生精選了一系列測驗，幫助他們測試和鞏固對世界歷史的了解。例如，「ALL HAIL HISTORY」 測驗會問到「佛教是在日本創立的嗎？牙買加的種植園制度今天還繁榮嗎？」等問題。

它通過遊戲和測驗的形式，為用戶提供了豐富的互動體驗，以此來增強知識學習的趣味性和參與感。

-3- 大英百科全書的轉型之路

《大英百科全書》的歷史還得追溯到 1768 年。

彼時正值歐洲啟蒙運動，三個蘇格蘭印刷商湊一塊編撰出《大英百科全書》第一版第一卷，之後不斷修訂並推出新的版本，影響力不斷擴大。

為了跟上時代潮流，這家百年老店歷經一系列轉型。

1994 年，大英百科全書推出了首個在線版本，這標誌着其數字化轉型的開始。

後來，在谷歌搜索、維基百科雙重擠壓之下，《大英百科全書》銷量一落千丈，從 1990 年巔峰的年銷 12 萬冊，一下子鋭減到 2010 年區區 8000 冊。

於是，該公司於 2012 年正式宣佈停止印刷紙質版，全面轉向數字化。

此次大英百科全書擁抱 AI 也不是心血來潮。

早在 2000 年，大英百科全書就收購了以色列的 Melingo 公司。

該公司在自然語言處理（NLP）和機器學習方面具有強大的技術實力，被大英百科納入麾下後，Melingo 推出 Melingo AI Engine 等前沿產品。

如今搭上生成式 AI 的快車，大英百科全書可以說是佔盡優勢。

因為 AI 模型需要獲取高質量、經過驗證的訊息，而大英百科全書彙集全球最權威的知識。

利用其高質量的數據和 AI 技術，大英百科全書開發了多種 AI 產品，如在線聊天機器人、個性化教育軟件等。

雖然該公司仍提供在線百科全書版本和韋氏詞典，但它目前最大的業務是向學校和圖書館銷售在線教育軟件。

（機器之心提供）

他們希望通過人工智能來提升這些軟件的性能，這意味着可以使用 AI 為每個學生定製個性化學習計劃。

據《紐約時報》報道，大英百科全書預計收入將從兩年前翻倍至 1 億美元。

參考鏈接：

https://corporate.britannica.com/

https://www.britannica.com/



延伸閱讀：生成式AI應用100強 ChatGPT霸榜挑戰者出現 消費者最愛是這些（點擊連結看全文）

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】