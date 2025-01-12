Perplexity、Claude、ChatGPT實測　3款生成式AI誰可提升工作效率

生成式AI工具各有優勢，本次針對Perplexity、Claude和ChatGPT進行實測，從文本理解、貼文撰寫和標題能力來比較三個工具的表現。



自ChatGPT於2022年問世以來，生成式AI工具進入百家爭鳴的局面。學會如何善用這些工具，將能讓AI變成提升效率的助手。《數位時代》以目前熱門的生成式AI聊天工具進行實測，從 文本理解、貼文撰寫和標題能力 三個面向，來比較免費版Perplexity、Claude 3.5 sonnet和ChatGPT 4o的表現。

Perplexity、ChatGPT 4o、Claude誰最好用？（數位時代提供）

需要注意的是，本文評分僅為實測心得，且AI工具的產出也會隨著指令的不同而有所變化，本文僅以當下的指令（Prompt）及產出結果做評量。評測僅供參考，找到適合自己的工具才是關鍵。

回合1：文本理解

在新聞工作中，閱讀大量艱澀的長文是一個常見任務。因此，第一回合首先測試這三款AI工具在文本辨識與簡化長文的能力上。以《數位時代》的熱門文章「CoWoS是什麼」為例，向這三個AI工具提供相同的原文和指令，並比較它們的結果。

指令：請幫我閱讀下面的文章後，用簡單好理解的方式告訴我這篇文章主要在說什麼。



ChatGPT： 給出的回答較為精簡，以單段文字提供快速概覽。

Claude： 跟ChatGPT一樣簡潔，但選用了條列式呈現文章重點，更能快速了解長文重點。

Perplexity： 根據文章的架構進行詳細整理，為每個重點提供了相應的標題，且作為對話式引擎，它還附上了相關連結，方便進一步查找資料。除此之外，Perplexity還會根據使用者可能有的後續問題提供擴展資訊，對於進行資料調查的任務非常有用。

文本理解評分

ChatGPT：★★★☆☆

Claude：★★★☆☆

Perplexity：★★★★★



回合2：貼文撰寫

作為一名社群小編，將長篇文章轉化為有趣的社群貼文是日常工作之一。社群平台上的貼文需要簡明扼要、引人注目，因此這一回合主要測試這三個AI工具能否生成符合需求的社群貼文。為避免AI產生幻覺問題（AI Hallucination），也在指令中特別註明，請工具改寫文章，而不添加其他未出現在原文中的資訊。

指令：請將這篇文章改寫為一篇吸引人的臉書貼文，並注意不要使用原文中沒有的內容或數據。



ChatGPT和Perplexity： 這兩個工具傾向於生成段落式的貼文，語句流暢且無誤，但略顯中規中矩，缺少一些能引發讀者興趣的創意。此外，它們都在句末添加了與文章主題無太大關聯的emoji，可能是對「吸引人」這一指令的具體實現方式。

Claude： 對文章進行了重新組織，使用了如「關鍵戰場」、「為何重要？」等具有話題性和吸引力的詞語，加上位置並未錯亂的emoji，使得貼文看起來更自然。相較之下，Claude的貼文結構更簡潔、直觀，符合社群貼文的需求，更適合作為草稿直接修改。

貼文撰寫評分

ChatGPT：★★★☆☆

Claude：★★★★☆

Perplexity：★★★☆☆



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回合3：下標能力

一篇文章要吸引讀者點擊，標題也是十分重要的關鍵，這裡也實測這三個工具的下標能力。

指令：請給我10個可以作為這篇文章的標題，標題須符合SEO。



在第三回合其實三個工具的所給予的標題基本大同小異，因此全看個人更喜歡使用哪一種工具，這一回合給予三個工具相等的分數。

下標能力評分

ChatGPT：★★★☆☆

Claude：★★★☆☆

Perplexity：★★★☆☆



實測觀察結果（數位時代提供）

總結來說，這三款AI工具在不同功能上的表現各有千秋。Perplexity在資料整理和文本理解方面因其對話式搜尋引擎的形式表現更出色，而Claude習慣以條列的方式產出內容，在貼文的撰寫上也更具創意。ChatGPT保持相對穩定的表現，建議大家可根據日常不同的工作需求交替使用，更好地幫助自己提升工作效率。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】