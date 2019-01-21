Windows Phone 「壽終」、Microsoft 建議轉用 Android 或 iOS

坊間一直盛傳 Microsoft 將會正式放棄 Windows 手機業務，而近日官方終在其網頁宣布，將於 2019 年 12 月 10 日正式停止對 Windows Phone 的支援服務，預告一代手機系統正式落幕，並與 Windows Phone 用戶正式告別。（文：黎生）

雖然距離正式停止支援服務的日子尚有一段時間，但 Microsoft 還是提前建議 Windows Phone 用家利用內置的備份功能為手機進行備份，以免在 12 月 10 日後沒法再使用備分軟件而遺失任何重要資料。另外 Microsoft 亦罕有地建議 Windows Phone 用家考慮轉換至 Android 或 iOS 系統的手機。

Microsoft 終在其網頁上公布即將停止對 Windows Phone 的支援。自 2016 年的 Microsoft Lumia 650 後，Microsoft 亦久未在市場推出新 Windows Phone 或將系統升級。

另 Windows Phone 的支援即將消失，但 Microsoft 為其開發的語音助手 Cortana 仍可以繼續在 Android 或 iOS 裝置上繼續使用。

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