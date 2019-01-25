ASUS ROG Mothership 速試：桌面結合手提電腦全方位電競體驗

在剛過去的 CES 2019，ASUS 發表了兩部以 NVIDIA GeForce RTX 新種顯示卡為主要配備的電競筆電，分別為 GZ700 Mothership 以及 Zephrus S。兩機之中，Mothership 擁有迄今 ROG 筆電的最強配置，而且在設計上更加可以作出不同的「變形」以切合用戶遊玩需要，要稱之為 2019 上半年最受期待的電競機也不為過！

稍早之前，我們就有幸獲邀到 ASUS 位於台北的「秘密基地」親身試玩這部配備強勁的 Mothership，雖然只是不能跑分的工程樣機，但設計上的確讓人感受到相當大的誠意，以下就為大家送上 ROG Mothership 的台北直擊速試後感！

鋁鎂合金機身

在看 ASUS ROG Mothership 之前，我們就先來看看它的「拆件」。據 ASUS 所講，由於要保證 Mothership 的機能、散熱、機身強度等方面都符合高要求，Mothership 全機使用 CNC 切割的鋁鎂合金，在成品完成之前，單是機身就需要 114 道工序才能完成，故此成本也佔了很重的一部份。

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可「變型」機制、強調人體工學

與 ASUS ROG 系列其他旗艦級的電競筆電一樣，Mothership 內裡的配置強勁，採用 Intel Core i9 處理器（型號未明）以及 NVIDIA GeForce GTX2080 顯示卡，同時機身大量使用鋁鎂合金，當然有一定「份量」。 連計可以拆分的鍵盤部份，ASUS ROG Mothership 淨重量達到 4.7kg，以筆電而言當然是巨無霸級數，不過以一部可以當作 All-in-One 桌機的機體而言，這個重量還是十分合理的。

ROG Mothership 的整體設計，有點像一部上下倒轉了的筆電，可以揭開的部份為鍵盤，而主力機體則為屏幕部份。鍵盤可以用有線／無線方式連接 ROG Mothership，據ASUS 方面所言，這樣的設計更有利玩家用不同的姿勢進行遊戲。

ROG Mothership 的整體設計，有點像一部上下倒轉了的筆電，可以揭開的部份為鍵盤，而主力機體則為屏幕部份。鍵盤可以用有線／無線方式連接 ROG Mothership，據ASUS 方面所言，這樣的設計更有利玩家用不同的姿勢進行遊戲。

鍵盤本身亦加入了 ASUS Aura Sync 的 RGB 燈，即使在無線狀態都可以根據 ROG Mothership 的設定發光及改變顏色

TouchPad 位於右邊，更符合一般 Gamer 的使用習慣

鍵盤拆出後可以摺疊，更省位置，放在桌上使用就跟一部 All-in-One 桌上電腦沒有兩樣

今次測試的 ASUS ROG Mothership 乃是工程樣機，與性能相關的測試皆不能作準，但據早前外媒測試，RTX2080 對比起 1080 的性能，有著近倍增長，故 Mothership 正式推出時的表現絕對令人期待。

然而頂級用料 + 頂級配置，使Mothership 的成本不菲，縱使目前官方仍未有確切定價，但預料最終上市售價將高達數萬元港幣，ROG 的「敗家之眼」果然是名不虛傳呀。