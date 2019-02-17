Samsung Galaxy S10+ Exynos 旗艦版跑分效能曝光

撰文：玩物達人
最後更新日期：
Samsung Galaxy S10+ 旗艦版預計將會有兩個版本，兩者同樣採用 12GB RAM 及 1TB ROM，但處理器則有分 Qualcomm Snapdragon 855（港行）或 Exynos 9820 處理器（韓水等），與從前幾個版本慣例一樣，而兩者效能亦相若。
最近，手機效能跑分 APP 相繼上載了 Galaxy S10+ Exynos 旗艦版的跑分成績，相信有助我們預先了解港行版本的最終表現（文：黎生）
AnTuTu 方面， Galaxy S10+ Exynos 旗艦版的跑分成績為 326,185 分，領先時下各款 Android 手機，但還是稍為落後於早前 Snapdragon 855 版流出的 362,110 分。
至於 Galaxy S10+ Exynos 旗艦版的 Geekbench 跑分亦有不俗的表現，分別於單核及多核測試取得 4,450 及 9,753 的成績。新機效能比上代 Galaxy S9+ 提升了約 20%，新機目前亦只有 Kirin 980 處理器有力拼。
Galaxy S10+ Exynos 旗艦版的 Geekbench 跑分亦有不俗的表現，分別於單核及多核測試取得 4,450 及 9,753 的成績。
Samsung Galaxy S10e、S10 及 S10+ 將於三藩市時間 2 月 20 日上午 11 時、亦即香港時間 21 日凌晨 3 時發布，請密切留意 HK01 的報導。
【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。