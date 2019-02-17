Samsung Galaxy S10+ Exynos 旗艦版跑分效能曝光

Samsung Galaxy S10+ 旗艦版預計將會有兩個版本，兩者同樣採用 12GB RAM 及 1TB ROM，但處理器則有分 Qualcomm Snapdragon 855（港行）或 Exynos 9820 處理器（韓水等），與從前幾個版本慣例一樣，而兩者效能亦相若。

最近，手機效能跑分 APP 相繼上載了 Galaxy S10+ Exynos 旗艦版的跑分成績，相信有助我們預先了解港行版本的最終表現（文：黎生）