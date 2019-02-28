AlipayHK 「未來生活館」體驗　誠品無人店簡約自在購買

AlipayHK 攜誠品在太古城中心舉辦了「未來生活館」 pop up 體驗區。佔地 4000 呎的「未來生活館」包括：「誠品生活無人店」、「淘寶 AR 魔鏡時裝店」、「點拍繳費體驗館」、遊戲區及拍照區。筆者帶翠如試玩館內，最吸引我們這些年青人的「誠品生活無人店」和「淘寶 AR 魔鏡時裝店」，一起看到底和普通的商店有什麼分別。

全港首間「誠品生活無人店」

AlipayHK 和誠品今次的合作，展示了新一代的消費模式，不只以方便的 AlipayHK 作電子貨幣繳費，並大玩近年開始引入的無人店元素。入埸前，在門口有一個掃瞄機，大家要對鏡頭微笑再使用 AlipayHK 掃瞄 QR code 進埸。大家可以在「無人店」內享受到舒適簡約的氣氛，店內出售逾 80 種貨品，包括生活設計﹑文青選物及各地的特色美食。而且交易非常簡單，無須再由人手進行貨品點算，只要經過出口的通道，熒幕就會自動掃瞄手上貨品的 RFID 標籤，然後使用 AlipayHK 就能輕鬆付款

誠品生活 x Alipay HK（陳錦洪 攝）

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雲貨架技術為「無人店」關鍵？

「誠品生活無人店」設有「點指雲貨架」，只要把架上的貨品拿起，就能在電子熒幕顯示出貨品的詳細資料。買家能自主地了解手上貨品的資料，再決定是否適合自己。這一種「新零售概念」的商店，更適合一些喜歡靜靜地逛街的人。

雲貨架技術，只要拿起貨架上的貨品，電子螢幕就會顯示出該貨品的詳情（陳錦洪 攝）

AR 公仔幫手試衫

有時買衫最煩的可能是試衫的步驟，但不試又難以確定是否合身。來到「淘寶 AR 魔鏡時裝店」，熒幕會掃瞄用家的樣子和身材，利用 AR 技術在熒幕上直接試衫。不過 AR 試身機內置的衣服種類不多，筆者認為體驗性居多，讓大家率先了解到「O2O2O」（線下選貨﹑線上支付及下單﹑線下收貨）的消費模式。筆者就希望這個 AR 試身的技術可以完美運用在手機上，那網上購物就能更有效和方便。

「淘寶 AR 魔鏡時裝店」，掃瞄用家的身材和樣貌，用AR公仔幫你電子試身（陳錦洪 攝）

AlipayHK x 誠品「未來生活館」

地點：太古城中心2樓中庭

日期：2月27日－3月17日

時間：11：00am－9：00pm

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