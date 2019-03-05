【日本旅遊攻略】免費申請Suica西瓜卡　免按金直入 iPhone 銀包

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Suica 西瓜卡可說是熱愛日本的港人的第二張八達通，不論是乘搭 JR ﹑汽水機買飲品，還是便利店買飯團，都可以使用到 Suica 西瓜卡（實際用途和八達通相似）。如此方便，當然是遊日必備的卡之一，不過有聽過不少朋友到了機埸才說：「噢，忘了帶 Suica 西瓜卡」，今次筆者就教你一個不會忘記帶卡，也無須支付 500 日圓按金入手 Suica 西瓜卡的方法。

iPhone 直接申請 Suica 西瓜卡

先前，宅民黨其中一位編輯已經寫過有關把現有 Suica 西瓜卡放入手機 wallet 的方法。今次筆者介紹的是再進一步，適合沒有或想申請多一張 Suica 西瓜卡的方法，而且不用繳付 500 日圓的按金。條件有二：（一）有 iPhone 8/ 8 Plus/ X/ X Plus/ Xs/ Xs Max/ XR 以上的手機；（二）手機內綁定了一張信用卡在 Apple Pay。

點擊下圖看詳細的申請方法：

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遊日Suica卡簡易入iPhone、Apple Watch！增值搭車購物簡單完成

增值﹑查餘額非常方便

以往使用實體的 Suica 西瓜卡，需要在車站的精算機進行增值，而且會出現餘額不足，在閘前折返的尷尬埸面。但使用以上方法彼就再不會出現這些不便的情況，只要在「銀包」內點選 Suica卡，就可以直接使用 Apple Pay 進行增值，而且即時可以看到餘額，更能使用提醒功能，當餘額到某水平後作出提示，那就不會出現在閘前餘額不足的情況了。

只要使用手機背面「拍卡」就可，甚至無須打開螢幕或App（網上圖片）

「Welcome Suica」也遠不及這方法

早前 JR 東日本宣布，將在今年 9 月 1 日起發行專為遊日外國人使用的「Welcome Suica」。這張「Welcome Suica」的功能和本身的 Suica 西瓜卡相同，而且無須支付 500 日圓的按金。不過，缺點在於使用期限只有 28 日，加上卡內的餘額不可退還，去過日本的朋友都知道，要把 Suica 西瓜卡的餘額清空是非常困難的。加上，使用以上介紹的方法，無須每次遊日都要排隊買卡，時間就是金錢，筆者相信大家看到這都會知道如何選擇了吧。

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