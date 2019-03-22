【PayMe】無現金消費已成大勢，眼看中國到街市買菜也能使用電子支付，反觀香港就有點落後。自 PayMe 推出後，人與人之間的金錢來往，開始習慣在 app 上進行，香港似乎也已準備好使用手機一掃就成功交易的消費模式。而滙豐終於正式把 PayMe 帶到「個人對商戶」的關係上，商戶可透過「PayMe for Business」接收客戶的付款。

PayMe 支付生活所需

其實本港已經有不少商戶接受各種電子支付工具，例如「Alipay HK」﹑「WeChat Pay」等，但在本地消費者的角度就不太普及。而已達 150 萬名用戶的 PayMe 即好像更有看頭，現商戶只要在 App Store／Google Play 免費下載「PayMe for Business」就可以透過流動電子裝置向 PayMe 用戶實時收款。現在申請，即可豁免商戶的交易費（1.5%）用至 2019 年 6 月 30 日。若這能吸引到更多商戶加入的話，消費者就能利用 PayMe 支付日常生活中賬單，不只在朋友間轉錢。

PayMe for Business 正式推出（官方圖片）

貼有 PayMe 標誌既商戶即可使用（官方宣傳片截圖）

Shopping一掃付款

筆者認為，現在香港仍未能以電子支付作為主要交易手段的其中一個原因是，支付工具多且亂，同時又分有香港 app／大陸版 app，的確容易令人頭昏腦脹。現由大多港人都使用的滙豐和 PayMe 推出「個人對商戶」的支付平台，應可以帶出無現金支付的消費習慣。現消費者只要看到商店有 PayMe 標誌，即可辨識商戶接受 PayMe 付款，過程有如私人轉錢般簡單，只要掃瞄商戶的 QR Code，以 Face ID﹑Touch ID 或付款密碼就能完成付款。

PayMe 支付便利交易雙方

商戶接受 PayMe 支付就能即時把收入轉到公司銀行戶口，無須再排銀行把現金存入戶口。加上，PayMe 比其他的電子支付更受香港人接受，直接用信用卡／匯豐戶口增值。對交易雙方而言，方便程度也是無容置疑。今次商用 PayMe 推出應是走向無現金生活的一大步，

點擊下圖看現時接受 PayMe 的 45 間商戶