PayMe推商用版！購物手機俾錢唔使帶現金、與WechatPay支付寶睇齊

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【PayMe】無現金消費已成大勢，眼看中國到街市買菜也能使用電子支付，反觀香港就有點落後。自 PayMe 推出後，人與人之間的金錢來往，開始習慣在 app 上進行，香港似乎也已準備好使用手機一掃就成功交易的消費模式。而滙豐終於正式把 PayMe 帶到「個人對商戶」的關係上，商戶可透過「PayMe for Business」接收客戶的付款。

PayMe 支付生活所需

其實本港已經有不少商戶接受各種電子支付工具，例如「Alipay HK」﹑「WeChat Pay」等，但在本地消費者的角度就不太普及。而已達 150 萬名用戶的 PayMe 即好像更有看頭，現商戶只要在 App Store／Google Play 免費下載「PayMe for Business」就可以透過流動電子裝置向 PayMe 用戶實時收款。現在申請，即可豁免商戶的交易費（1.5%）用至 2019 年 6 月 30 日。若這能吸引到更多商戶加入的話，消費者就能利用 PayMe 支付日常生活中賬單，不只在朋友間轉錢。

PayMe for Business 正式推出（官方圖片）

貼有 PayMe 標誌既商戶即可使用（官方宣傳片截圖）

Shopping一掃付款

筆者認為，現在香港仍未能以電子支付作為主要交易手段的其中一個原因是，支付工具多且亂，同時又分有香港 app／大陸版 app，的確容易令人頭昏腦脹。現由大多港人都使用的滙豐和 PayMe 推出「個人對商戶」的支付平台，應可以帶出無現金支付的消費習慣。現消費者只要看到商店有 PayMe 標誌，即可辨識商戶接受 PayMe 付款，過程有如私人轉錢般簡單，只要掃瞄商戶的 QR Code，以 Face ID﹑Touch ID 或付款密碼就能完成付款。

PayMe 支付便利交易雙方

商戶接受 PayMe 支付就能即時把收入轉到公司銀行戶口，無須再排銀行把現金存入戶口。加上，PayMe 比其他的電子支付更受香港人接受，直接用信用卡／匯豐戶口增值。對交易雙方而言，方便程度也是無容置疑。今次商用 PayMe 推出應是走向無現金生活的一大步，

點擊下圖看現時接受 PayMe 的 45 間商戶

Sony Xperia 4　21:9 細機傳聞取代 Compact 系列
Huawei P30 Pro 試玩片曝光 屏幕秒速解鎖
【機戰T攻略．隱藏關】Secret「來訪者X」進入方法／魔裝機神登場
AirPods 2代 沒改色 沒防水 5個不買AirPods 2的理由？
【Sekiro隻狼 攻略】新手上路需知 死亡無法避免 玩家要堅強面對
《薩爾達節奏》正式公開！承傳《薩爾達傳說》世界觀
【Red Dead Redemption 2】Red Dead Online公開春季預定更新內容
【高達】模型盒插畫家開田裕治40年集大成畫冊現正募資
Tenga進駐東京阪急百貨　性商品也能時尚！最型商品竟是Tenga衫？
iPhone XR CSL限時優惠齋機齊色減800　XS Max最高減1200蚊
《Anthem 冒險聖歌》更新暴露嚴重設計問題引發玩家不滿
記者實測！香港開大陸銀行戶口教學　5大注意事項你要知！
AirPods 2 有得賣！電量更多、無線充電、支援Hey Siri
最弱對最難 A.I.絆愛挑戰【隻狼Sekiro】　瘋狂慘死悲嗚好可憐
Samsung Galaxy Fold 測試機上手玩　摺疊式屏幕最大壞處浮現
《Fate/Grand Order》FGO全球營收30億美金　比家用機大作更好賺
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。