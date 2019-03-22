【PayMe】無現金消費已成大勢，眼看中國到街市買菜也能使用電子支付，反觀香港就有點落後。自 PayMe 推出後，人與人之間的金錢來往，開始習慣在 app 上進行，香港似乎也已準備好使用手機一掃就成功交易的消費模式。而滙豐終於正式把 PayMe 帶到「個人對商戶」的關係上，中小企可透過「PayMe for Business」接收客戶的付款。

中小企先行

其實本港已經有不少商戶接受各種電子支付工具，例如「Alipay HK」﹑「WeChat Pay」等，但在本地消費者的角度就不太普及。而已達 150 萬名用戶的 PayMe 即好像更有看頭，現中小企只要在 App Store／Google Play 免費下載「PayMe for Business」就可以透過流動電子裝置向 PayMe 用戶實時收款。如中小企現在申請，即可豁免商戶的交易費（1.5%）用至 2019 年 6 月 30 日。

PayMe for Business 正式推出（官方圖片）

貼有 PayMe 標誌既商戶即可使用（官方宣傳片截圖）

Shopping一掃付款

筆者諗為，現在香港仍未能以電子支付作為主要交易手段的其中一個原因是，支付工具多且亂，同時又分有香港 app／大陸版 app，的確容易令人頭昏腦脹。現由大多港人都使用的滙豐和 PayMe 推出「個人對商戶」的支付平台，應可以帶出無現金支付的消費習慣。現消費者只要看到商店有 PayMe 標誌，即可辨識商戶接受 PayMe 付款。

中小企接受 PayMe 或成大勢？

現時中小企的收入大多以現金為主，可能數日就要派員到銀行排隊進行入賬的手續，說實有點勞民傷財。而商戶使用 PayMe 就能即時把收入轉到公司銀行戶口，這已經是一大吸引之處。如果之後 PayMe 真的能在消費者間流行，那對交易雙方也非常便利。

點擊下圖看現時接受 PayMe 的 45 間商戶