Samsung Galaxy S10保安漏洞？網民3D列印破解屏下指紋感應？

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iPhone有Touch ID同Face ID、Samsung Galaxy S10有超聲波指紋感應器（Not 7有紅外線虹膜掃描技術）、LG G8據聞也有手掌血管紋感應器... 智能電話廠商近年層出不窮地推出應用生物數據的高科技防盜措施，加強個人私隱保安。不過最近S10的超聲波屏下指紋掃描解鎖系統卻「備受威脅」！有網民以3D Printer製作自己的指紋模型，再試圖用它來解鎖一部S10，結果極！其！震！撼！

Samsung Galaxy S10採用了Qualcomm研發之超聲波屏下指紋感應技術，會否被指紋的「膺品」騙過？Imgur網民darkshark發表帖文《我嘗試使用3D打印來欺騙新的Samsung Galaxy S10超聲波指紋掃描器。我成功了。》，講述他為自己留在紅酒杯面上的指紋拍照，用Photoshop執過後便以3ds Max建模，為指紋紋路製作出3D立體版本。

Samsung Galaxy S10 傳聞將會使用 Qualcomm 的超聲波屏下指紋感應技術。（（電腦合成圖 @VenyaGeskin1）

經過13分鐘的3D打印時間（當中經歷三次改錯調整，原本可以更快速），darkshark成功打印出一個近乎完美的指紋複製品，更成功利用這片指模​解鎖他的S10！

破解影片即睇：

有別於現時市場主流的光學或電容式屏下指紋感應​，Galaxy S10的指紋解鎖系列是使用理應更難「瞞騙」的超聲波指紋感應器。因為，據悉S10的超聲波掃描會記錄手指的3D影像，包括所有高低起伏​，達到鉅細無遺程度。然而darkshark的3D Printing複製指模做法卻成功破解了感應鎖。「沒有任何東西，可以阻止我在你不知道的情況下偷走你的指紋，然後把你的指紋印在手套上進行犯罪。​」

「如果我偷了某人的手機，他的指紋就在（電話）表面。​」darkshark表示這場「騙局」的成本極低，所需不過是一張照片，一些軟件和使用3D打印機的途徑：「我可以在3分鐘內完成整個（偷拍指紋再執圖）過程，再遙控啟動3D Printer（打印指模），以便我隨時使用。」他寫道，又擔憂現時越來越多銀行和即時支付App使用指紋感應器來驗證身份。darkshark這個實驗，也許反映了指紋防偽技術的安全性一直被高估？

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