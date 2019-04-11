麥當勞自助點餐機有Bug？網民奇招破解食免費漢堡包點做到？

數碼生活
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麥當勞自助點餐機有超級大Bug？識得利用此漏洞可獲得免費漢堡食？麥當勞推自助點餐機雖然連漢堡包內配料也能微調，加減食材與醬汁口味全由顧客自選，不過因為操作複雜常有食客猶豫不決花時太久而被龍尾罵，本意節省輪候時間的點餐機倒是有點「愈幫愈慢」。近日，本已是非多多的自助落單系統竟被網民發現有極嚴重程式漏洞，可以免費叫包食！

麥當勞自助點餐機的落單系統存在超嚴重程式漏洞！發現者是三名澳洲網民，他們發現當地麥當勞「Mecca's」（2013年起澳洲麥當勞易名為Mecca's）的自助點餐機Bug，拍片示範並上載至Youtube，也在「西方高登」Reddit討論區分享心得。

首先，三人在自助點餐機上揀選1澳元的漢堡包，然後設定數量為10個，再逐個包揀「走漢堡扒」，系統會在訂單中為每個包扣減1.1。由於漢堡包本身只值1澳元，走扒倒扣後便出現「–1」澳元的負數金額。

最後，網民選購1澳元的漢堡包，便毋須支付一分一毫而獲得1個完整漢堡包和10個已走漢堡扒，只得茄汁和酸瓜的「包皮」。

有其他網民留言，覺得不值得為慳下買一個漢堡包的1澳元而花盡心思，也有人決定在明天午飯時試玩。有人讚賞拍片者發現系統漏洞，但同時希望他們不要浪費那10件無肉得醬的麵包皮。有人認為麥當勞員工老早知道有這個漏洞。

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