eTaxi 支援八達通付款抗 Uber　記者實試等20分鐘無司機接單

現在要截的士，應該有不少人都會選擇使用各種應用程式 「Call 的」，有效安排時間上車之餘，又可以知道大約的收費，甚至有 App 提供「公司價」吸引顧客使用。近日 8 間 Call台合力推出的 eTaxi 成為最新的「Call 的」 App ，並和八達通公司合作，大力推行以八達通支持車資的服務，筆者就進行了一次實測，看 eTaxi 到底比其他的 App 有什麼分別，以及測試 O!epay 的支付流程。

官方「call的」App？

香港的士業議會 協助的士業界推出的 eTaxi，由 8 大 Call 台﹑的士車主﹑車行等多個的士業經營者參與，可說得上是的士官方推出的「call的」App。eTaxi 的功能和其他的「call的」App 大同小異，但由於和八達通公司合作，因此可以注明使用八達通或其下的 O! ePay 支付。找出接受八達通和O! ePay 的司機，讓使用者免除找續﹑找零錢和現金不足的煩惱。目前聽上來好像非常便利，但實際又要如何呢？

不想到的士站排隊或在街上等車，現時很多人都選擇使用 App call的士（網上圖片）

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沒有司機收八達通？

筆者在中午時間實測 eTaxi App，在葵芳地鐵站附近截短途車，首先試現金 call 車，只要 2-3 分鐘就成功找到車。不過司機來電後，經查詢得知該名司機只接受現金，因此取消訂定。再回到 eTaxi，在出行要求上指定使用「八達通卡支付」或「O!ePay支付」，但問題就在這刻出現。筆者等了約 20 分鐘，也沒有一名司機接單，而 eTaxi 上看到在 2KM 內的司機數也有15-30部（隨時間改變）。由於 eTaxi 內有積分機制，鼓勵司機接載短途客，所以筆者認為 20 分鐘也沒有司機接機，很大機會是設定使用八達通或O!ePay 支付。

eTaxi 未能發揮其最大特色

Uber 可以使用信用卡支付，這成功吸引到不少人使用。到了 eTaxi 的出現，能夠直接找到能支援八達通的的士，其實是非常方便，可惜實際上在 App 上要找到這些的士又不是易事。筆者等了二十分鐘也沒車後，重新用現金支付「call的」，結果只用了 1-2 分鐘就有司機接單。

筆者使用 eTaxi 的經驗看來，Call 的士所需的時間短，但看來就算加入了這個 App 的司機中，也不是大多數接受八達通和 O!ePay，令 eTaxi 和其他一般的 Call 的士 App 無異。

O! ePay 使用和支付方法

筆者上車用「現金支付」截到的車後，詢問司機可否使用八達通和 O! ePay 支付，沒想到得到「可以」這個回覆。想要使用 O! ePay 支付，只要在 iOS 或 Android 手機，下載「八達通App」就能透過 QR code支付。O! ePay 方便的地方是，可以直接使用八達通（需支援 NFC 功能的 Android 手機）﹑轉數快和現金充值，也能申請 O! ePay 萬事詳預付卡支付金額。完成車程後，只要掃司機商用版八達通 App 的 QR code 就能完成支付。同時，也可以直接使用八達通，在拍在司機手機背面付款。

雖然付款過程方便快捷，但如果不是筆者剛好撞上接受這方法的司機，那同樣是得物無所用。日後，eTaxi 除了要加大的士供應外，更重要的是安排旗下司機安裝商用版八達通 App ，才能在眾多「call 的」App中脫穎而出。

點擊下圖看 O!ePay 實際應用

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