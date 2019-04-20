中國製 LCD 螢幕電子麻雀一按即洗免疊牌！獨立叉電夠撐四圈？

數碼生活
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每逄佳節，港人都喜歡約親朋好友決戰四方城。麻雀可說是閒時派對必要的存在，甚至為了加快每局進度，使用自動麻將機，自動升上洗好的牌立即開始下一局。近日，在網上有一新款麻雀的展示片段爆紅，麻雀上使用了 LCD 螢幕顯示，而且不用洗牌﹑疊牌，一鍵即可完成這些煩人工作，比自動麻雀更方便。

LCD 麻雀

雖然片段在近日才在網上廣傳，但其實這一款數碼麻雀在 2016 年已經推出市面，話題雖大但仍難以普及。數碼麻雀由 54 隻牌加 1 個功能牌組成，每隻牌上都有著獨立的 LCD 螢幕。4 名玩家各持 13 隻牌後，檯面會剩下兩隻。每次模牌都是從檯面的兩隻牌中取其中之一，只要麻雀離開檯中央的電子感應板，就會變成另一隻牌，因此只要「4*13」加兩隻待模的牌（54 隻）即可。

使用 LCD 螢幕顯示麻雀（首山科技 片段截圖）

數量減少但功能齊全

只有 54 隻麻雀，非常方便攜帶和儲存，洗牌也只要按一下麻雀上的按鈕，麻雀上顯示的圖案就會改變，連自動麻雀機的位置都節省掉。當需要杠牌（四隻相同）時，懂得麻將玩法的都會明白，檯面會馬上少了兩隻牌，因為這一款數碼麻雀使用功能牌來解決。功能牌在感應板上掃一下就會處理杠牌，玩家只要放出三隻相同的牌，餘下的一隻杠牌就成為玩家需要模的牌。

數碼麻雀只要 54 隻就能開局（首山科技 片段截圖）

方便而又麻煩的設計

用 LCD 螢幕作為麻雀，每位麻雀右上角都有電量顯示，要利用官方的工具為麻雀充電。先不說充電的時間，光是電量不足就已經令人不想使用。有打過麻雀的人都有同感，只要檯一開，不通宵達旦連戰百圈也不想收手，數碼麻雀的電量應該支撐不了長時間的使用。別外，作為電子用品，它終有壞的一日，如果突然壞了影響 4 人的雅興，那更是得不償失。而且打麻雀很多時就是要有吵耳的碰撞聲才能投入，出牌大力敲到檯上的爽快，以及「甩牌」的期待，全都是這副數碼麻雀不能帶給用家的缺憾。如果連打麻雀都要過度電子化的話，那倒不如直接玩網上麻雀更方便快捷，可能這就是數碼麻雀仍未盛行的原因。

點圖放大看數碼麻雀是什麼一回事：

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