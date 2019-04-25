DAYS GONE / 往日不再 PS4　60小時爆機無劇透評測

遊戲動漫
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【DAYS GONE 往日不再 遊戲評測】還記得在 E3 2016 時《DAYS GONE 往日不再》初公布，其海量的喪屍潮追著主角令人塞息之餘卻又驚又喜，同時也擔心遊戲是否真的能同時處理那樣多的喪屍。經過 BEND STUDIO 多年開發，DAYS GONE 終於出現在我們眼前，喪屍潮真的如實呈現，那遊戲好不好玩？以下同大家送上爆機評測：

美麗又恐怖的末日世界

《DAYS GONE 往日不再》無疑有著3A級作品的畫面質素，白天時太陽映照下的森林與建築物都極美麗，花草樹林的細緻度高，亦有著包括下雨下雪等的天侯系統。《DAYS GONE》的舞台設定於比較遠離城市的郊區，除了地表的版圖，遊戲中更有一些大型的地下洞、精心佈置的一次式關卡地區等，令玩家更為投入任務之中。而隨著遊戲進度，玩家亦將跨越雪山來到南部地區，景色與北部又有著不少分別。遊戲的全體版圖很大，因為有著Fast Travel的功能，要長距離移動也不會太麻煩。不過因為世界總是充滿喪屍，一旦開槍就會引來更多敵人，很多時也無暇去觀看四周景色。

DAYS GONE 畫面優秀，而且日夜轉換與天候轉變效果很好

資源無限　求生感不多

喪屍侵襲的末日下，《DAYS GONE》是一個弱肉強食的時代，除了要殺喪屍之外亦要殺掠奪者與思想異常的人類，在這一點上的確有點《TLOS》的感覺，而且兩者都能潛行刺殺及有不同種類喪屍。然而《DAYS GONE》的求生元素則並不很深刻，因為《TLOS》關卡型式的舖排，給予的道具都有設計好。而《DAYS GONE》則是開放世界版圖。雖然版圖極大又可以任意走，但這樣亦令到當玩家不夠資源時，去附近找找便有，而且總是取之不盡，令遊戲其實與「求生」沒有太大關係。

一開始會擔心汽油會倒光、彈藥會用光，但很快就知道資源都是無限復活的

戰鬥系統優良 血腥度足

不知道大家小時候有沒有玩過《Syphon Filter》，那是一款名不經傳卻令筆者很喜愛的TPS遊戲。而《DAYS GONE》就正正是同一開發室Bend Studio的作品。在戰鬥系統方面可謂無需擔心，一個圓輪選單包含了8種類道具的即時合成及切換使用，夠方便。亦有著迴避翻滾、射擊慢動作、技能點、近戰爆擊的元素，整個戰鬥系統完成度高。而且除了一些有頭盔、熊及BOSS敵人之外，遊戲都能夠一槍爆頭，對於現時不少「射頭只是扣多點」的反人類設定，《DAYS GONE》可謂清泉。更甚者，就是遊戲射爆頭及四股的血腥度亦做得很足，直接增加遊戲爽度。

比《Red Dead Redemption 2》更多爆頭更血腥！

單人激戰喪屍潮

《DAYS GONE》還有一個特點，就是精心設計的「暴走潮」，一個數百隻喪屍(Freaker)蜂擁而至的戰鬥。玩家可以觀察好環境，尋找有利位置、設下陷阱、安排且戰且退的逃走路線等，然後單人迎擊這變態般的暴走潮。因為遊戲中的喪屍極快加上主角用於跑步及迴避的體力有限，而喪屍亦很常會多路「包抄」，不時都會出現「走遲一步都會死」的驚險場面。而當活用了陷阱或場景元素來炸爆一大車的喪屍，其快感及成功感亦令人滿足。整個遊戲版圖共有幾十個暴走潮，規模有大有小，要挑戰大型暴走潮更是考驗玩家策劃與應變能力，在中後期是遊戲的一大好玩元素。

看到如此海量喪屍，先定好作戰計劃往往是較好的方法

探索元素及外圍描繪不足

開放世界的另一滋味就是周圍探索，或是發現新的地方、或是遇上事件、NPC、得到各種各樣的回報。不過《DAYS GONE》在這部份比較弱。玩家在版圖中的目標主要有幾個，尋找「埋伏營地」、「NERO注射器」及「暴走潮」。動機非常明確，但卻缺乏了其他事件的互動、支撐與舖排，最基本就是你不會在外面遇到新事件出現新任務，也不會發現新的道具。因為玩家很清楚自己的資源受到最大容量所限，在充足之時更是不需多加探索。而在各個友好的營地內，與村民的互動也是極有限，除了主線任務外主角只是與各店舖的店主有幾句對白，整體的外圍描繪與世界觀的呈現有點薄弱，也令人遊玩時略有空虛的感覺。遊戲其實有加入一個藍色問號的隨機事件，但事件很常重覆而且回報沒什用途，對於令版圖更充實並無大幫忙。

版圖沒有驚喜或特別元素，玩家只顧打地圖顯示出的目標便可，令探索意味減少

劇情內容十足　耐玩度高

作為3A大作《DAYS GONE》的內容是十足的，筆者玩畢主線約花了60小時。如果要完成收集元素及暴走潮的話應該要花多十數小時。遊戲的劇情方面是有猜想到、也有預計不到的地方。當初覺得主角很暴躁說話又突然很大聲，在之後也能慢慢理解其原因，各角色的交代亦完整，整體劇情完成度高。而隨著進度及錄音帶、物品的線索等，玩家也能一點點的了解更多關於喪屍異變的事情，而且在爆機後更會有新任務，記得爆了機後也要接任務去看看。

主角迪肯的性格並不討好，也很無緣無故暴躁，但隨著故事發展會描寫更深

總結：

《DAYS GONE》有著完整又夠長的劇情線、良好的戰鬥系統、美麗又危機四伏的開放世界、驚險刺激的暴走潮，整體來說是款不錯的作品。不過明顯地也有一些地方可以做得更好，例如用更多角度來描寫世界觀，加入些固定事件增加版圖充實度，或者增添些有個性的BOSS戰等。不過無論如何，喜愛喪屍類遊戲，或者想試試用盡渾身解數殲滅喪屍海的話，此作也不妨一試，更可選困難模式來增加挑戰性。

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