DAYS GONE / 往日不再 PS4　60小時爆機無劇透評測

【DAYS GONE 往日不再 遊戲評測】還記得在 E3 2016 時《DAYS GONE 往日不再》初公布,其海量的喪屍潮追著主角令人塞息之餘卻又驚又喜,同時也擔心遊戲是否真的能同時處理那樣多的喪屍。經過 BEND STUDIO 多年開發,DAYS GONE 終於出現在我們眼前,喪屍潮真的如實呈現,那遊戲好不好玩?以下同大家送上爆機評測: