曾指出 Samsung Galaxy Fold 易損壞 iFixit 今抽起有關拆解報告

Samsung 首部摺疊式手機 Galaxy Fold 雖然延期推出，但早前著名手機網站 iFixit 就對這部摺機進行了透徹的拆解，並對 Fold 的設計、維修難度進行評價。 從 iFixit 的報告中所見，Galaxy Fold 雖然採用的是頗為先進的設計，然而由於沒有考慮到日常使用情況，導致機身上出現幾處弱點，包括轉軸位置因缺乏保護而讓異物容易進入、或大大縮短它的使用壽命。顯然，這個不太利好的報告，的確觸動了 Samsung 的神經。

在拆解報告上載的兩日以來，網上反應甚強、轉載者眾，既然 Samsung Galaxy Fold 尚未發售，iFixit 用以拆解的實機當然就並非從零售渠道取得，而是透過一「可信任的夥伴」入手的，而 Samsung 方面亦知道了這一點，於是便透過該合作夥伴詢問 iFixit 是否能夠將報告抽起。



從 iFixit 的帖文口吻中可以得知，Samsung 方面的態度並沒有十分強硬，而實際上 iFixit 即使不撤下拆解報告，Samsung 也不能循法律或任何途徑向 iFixit 進行追討，但 iFixit 最終還是抽起了 Galaxy Fold 的拆解報告，為的並非 Samsung，而是基於對這位與 iFixit 長期合作夥伴的尊重。



iFixit 方面指出，作為 Galaxy Fold 摺疊「靈魂」所在的轉軸位置，結構雖然精密，然而並沒有任何防護措施，讓外物如灰塵等很容易進入機身內部，進而夾在堅硬的金屬背板與容易受損的柔性屏幕之間，引發故障。

iFixit 方面講明，在 Samsung Galaxy Fold 正式上市前，他們都不會重新上載拆解報告，然而，目前我們仍可以從網絡備份上看到報告全文，當然你亦可以參考我們之前的報導重溫其中重點。