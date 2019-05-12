iPhone 11 如期而至！彭博：傳A13 處理器正式投產

【iPhone 11 A13處理器投產？】尚有數月時間，就會踏入 Apple iPhone「一年一機」的產品更新周期，當然，為了應付龐大的新機需求，各部份的零件都會提早進入量產階段，而據最新消息指，iPhone 11 所將要用到的新處理器，已在代工廠的生產線上開始生產流程。

財經媒體彭博（Bloomberg）日前獲得由台灣半導體生產集團 TSMC 內部流出的消息，指出下一代 iPhone（目前暫及 iPhone XI 或 iPhone 11）所將要用到的處理器已經正式進入大量生產階段，預計可以有足夠數量迎接 8 月尾至 9 月之間的新 iPhone 組裝需求。

Apple 與 TSMC 的發言人目前皆拒絕為消息發表任何回應，但 Apple 新處理器的規格在網上早有跡可尋；據悉，新一代的 iPhone 處理器將名為「A13」或「A13 Bionic」，生產製程為 7nm+，對比上代 A12 Bionic 將有望減少 6～12％ 的電耗以及縮小達 20％，除了能減少手機體積之外，亦將會為新一代 iPhone 帶來更強大的運算能力

TSMC 製的 7nm+ 半導體原型

在新 iPhone 系列的新機選擇方面，目前網傳 Apple 將依循 2018 iPhone Xs 系列的慣例推出三個型號，分別為 5.8 吋屏幕的 iPhone 11、6.5 吋屏幕的 iPhone 11 Max，以及 6.1 吋屏幕、平價但多色選擇的 iPhone XR 之後繼作品。