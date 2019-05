Neogeo Mini三色透明限量版6月推出！紀念新版《侍魂》同步發售

NEOGEO mini已經推出過很多不同版本,機身設計感覺愈玩愈差,令不少SNK fans失望。估不到最近又公布推出新限定版Neogeo Mini,不過今次就大玩「透明」機殼設計,加上紀念新版《侍魂》的推出,似乎又幾吸引!

今次「NEOGEO mini侍魂限定版」將會推出三種款式,包括「霸王丸」的透明白色、「娜可露露」的透明紅色以及橘右京的透明藍色版本,三個版本都會送同色透明雙手掣、充電線、HDMI線外,更會送該角色的主題貼紙、卡片及特別包裝。為紀念6月27日於PS4及Xbox One上推出的《侍魂》而特別推出的限定版。

除了機身設計不同外,收藏40款遊戲的名單亦與之前日版、國際版或聖誕版不同,尤其是收錄了6款《侍魂》作品,包括之前未曾收錄過的《侍魂》(1993)、《侍魂 斬紅郎無雙劍》以及《侍魂 零》。

透明機身設計,的確比之前的設計靚很多。(SNK)

三款透明設計機身(按下圖放大)

40款全收錄遊戲(按下圖放大)

各版本將會限量推出20000台,售價為15000日圓(未連稅/約$1050),5月16日開始於官方網站接受預訂。同時亦會推出「SAMURAI SPIRITS PS4 SPECIAL PACK NEOGEO mini」限定版本,特別版主機連遊戲同梱(售價未定)。

40款收錄遊戲內,有三款作品從未在其他NEOGEO mini登場。(SNK)

日/國際版曾收錄遊戲

《拳皇97》

《拳皇98》

《真侍魂:霸王丸地獄變》

《侍魂:天草降臨》

《侍魂零SPECIAL》

《餓狼MARK OF THE WOLVES》

《WORLD HEROES PERFECT》

《風雲 SUPER TAG BATTLE》

《龍虎之拳》

《幕末浪漫 月華之劍士2》

《NINJA MASTER’S 霸王忍法帖》

《METAL SLUG》

《METAL SLUG 2》

《METAL SLUG 3》

《KING OF THE MONSTERS 2》

《戰國傳承2001》

《SHOCK TROOP 2ND SQUARD》

《BLAZING STAR》

《TOP PLAYERS GOLF》

《得點王》

日版曾收錄遊戲

《拳皇99》

《REAL BOUT 餓狼傳說2》

《痛快GANGAN行進曲》

《TOP HUNTER RODDY & CATHY》

《NINJA COMMANDO》

《BURNING FIGHT》

《CYBER-LIP》

《ASO II:LAST GUARDIAN》

《TWINKLE STAR SPRITES》

國際版曾收錄遊戲

《MAGICIAN LORD》

《ROBO ARMY》

《BLUE’S JOURNEY》

聖誕版曾收錄遊戲

《餓狼傳說 1》

《餓狼傳說 2》

《Real Bout 餓狼傳說 Special》

《League Bowling》

《Soccer Brawl》

全新收錄作品

《侍魂》

《侍魂 斬紅郎無雙劍》

《侍魂 零》