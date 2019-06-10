Apple iOS 13保障用家私隱！信息通知App取用位置、地圖逐格顯示

現時使用智能產品，已經很難說有什麼私隱。只要你曾在 Google 搜索某樣東西（如日本機票），你將會在各個平台上，都會看到日本機票的廣告。雖然是方便了不少，但細心想就知道私隱在智能手機面前早已無所遁形。而正因為這個問題，越來越多的用家都對個人私隱保護有所追求。在 WWDC 2019 公布的 iOS 13 也將滿足用家的要求，公開更多應用程式存取用家資料的原因和時間，進一步保障用家的個人資料。

允許 App 取用你的位置

有部分 App 在使用時，會取得用家所在的位置，定位後提供不同的功能，而最容易理解的應該是 Google Map 地圖和導航功能。用家可以自行在「設定」中，直接更改是否提供位置，或在使用 App 時才提供。不過，目前為止用家都難以清楚知道 App 取得的位置資訊內容，在背景操作時又有否持續取得等。就算用家是允許 App 取得位置資料，但實際在其取得的資料量是否如用家所想的呢？這種不清晰的功能，嚴格來說也沒有為用家的私隱安全打算，但到了 iOS 13 後，情況明顯有所改善。

iOS 13 通知取用位置資料情況

更新到 iOS 13 後，每次使用 App 時，系統都可以發出通知，告訴用家該 App 取用了什麼位置資訊，甚至通知用家 App 要取用位置資訊的原因。用家可以在系統通知中，看到在什麼位置被取得資料，並決定是否繼續允許位置被 App 存取。也可以即時更改私隱設定，只在打開 App 時使可以得到位置資料。

如在官方的例子中所見，Tesla App 正在取用用家的位置資料，其理由是為了顯示用家旁的接近車輛，以及改善 phone key 功能。而 Apple Store 使用位置資料也會有系統通知，並以提供用家位置的相關產品﹑特色和服務為由，要求允許取用。在 iOS 13 這個新功能下，用家就能更清楚了解 App 在什麼時候會取用位置資料，用時才出選擇，加強對私隱資料的掌握。

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