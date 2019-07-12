Apple Watch 對講機 Walkie Talkie 出事！疑有風險洩用家對話？

Apple Watch即時語音通訊功能「對講機Walkie Talkie」疑因嚴重安全風險已遭停用？此功能於去年推出的WatchOS 5作業系統登場，固名思義，用法跟傳統的無線電對講機類似，只需要雙方都使用WatchOS 5的Apple Watch便可。但Walkie Talkie在美國時間7月11日凌晨遭Apple突然停用！事態如此嚴重，究竟所謂何事？

Apple Watch即時語音通訊功能Walkie Talkie突然停用！Apple於美國時間7月11日凌晨決定如此緊急的安排，官方告訴外國科技網媒TechCrunch，指出由於發現不明的「安全漏洞」，可能容許某人在未經同意之情況下透過Apple Watch的咪「竊聽」到另一用家的iPhone，因此禁用Apple Watch上Walkie Talkie對講機的功能。

新加入的對講機功能十分有趣實用。（林勇攝）

Apple方面表示，他們才剛剛意識到這個安全問題，也不相信已經有任何不道德的人士，利用這個漏洞去對其他iPhone或Apple Watch用家不利。總而言之，Apple已為是次錯誤與及搶修程式期間，無法使用Walkie Talkie功能所帶來的不便，向用家致歉。

「對講機Walkie Talkie」是去年9月於WatchOS 5作業系統上新增的功能，也是配合當時的全新機型Apple Watch series 4推出。只需要雙方用家都已經有升級WatchOS 5的Apple Watch，又接受邀請，便可以使用。一按即講，直接同朋友連繫。

Walkie Talkie安全漏洞的確實性質，Apple尚未披露，只表示「特定條件和連串事態」底下，用家有被竊聽的風險。因此在問題解決前，Apple停用該功能。

我們剛剛意識到，Apple Watch上存有一個跟Walkie Talkie應用程式相關的漏洞，並決定在趕工解決問題的期間，禁用該功能。對於為客戶帶來不便，我們謹此致歉，並會儘快恢復功能。雖然我們不知道有無人利用此漏洞對客戶不利，也不確定利用此漏洞時所需要的特定條件和連串事態為何；但我們非常重視客戶的安全和私隱。我們的結論是，禁用該應用程式是正確的行動方案，因為此錯誤可能容許某人在未經同意的情況下竊聽到其他客戶的iPhone。對於是次問題和不便，我們再度致歉。 Apple道歉聲明

在Apple修復錯誤前，Walkie Talkie功能無法運行。目前未清楚是次漏洞可否從Server方面解決。又或者Apple需要向Apple Watch發佈作業系統軟件／韌體的更新，方能根治問題。