4G網速愈用愈慢因電訊商陰謀逼人換5G？一文解說真正原因

大家發現沒有，在你從2G或者3G升級到4G套餐的時候，網速體驗非常好，但是近兩年來的4G網速越來越慢，這是什麼原因？還有就是信號滿格，但是4G網速卻慢的出奇。難道是運營商為了讓大家能夠快速更換5G套餐，而對4G網速進行了限速操作嗎？

01 你還記得4G網速應該是多少嗎？

截止到2018年年中，4G網絡訪問互聯網的平均下載速度是20.22Mbps，這個速度是2016年開始監測時的1.7倍，而固定寬帶的平均下載速度也只有21.31Mbps。2016年的4G網絡訪問互聯網的平均下載速度是11.93Mbps，也就是說，現在的4G網速實際上是不斷在提升中的。

在國際上，我國移動網絡的下載速度排名第37位。我國的三大運營商的速度如何呢？中國聯通的網速是最快的，平均下載速度達到了23.83Mbps，其次是中國電信18.32Mbps，中國移動排在最後17.89Mbps，電信和移動均低於平均值。

這個數字看上與4G網絡最早宣稱的在100Mbps有著非常大的差異，但是4G網速越來越慢，實際上可以分為四個因素。

三大運營商的4G網絡測速（中關村在線）

02 4G基站承載飽和

我們使用移動網絡，不管是2G、3G、4G還是未來的5G，都需要通過基站來連接，也就是俗稱的信號塔。中國移動、中國聯通和中國電信現在在全國范圍內已經建設了規模龐大的4G網絡基站，並且也開始鋪天蓋地的建設5G基站。

有了這些基站，就能夠保證我們日常能夠連接使用4G網絡，那麼這麼多信號塔卻讓4G網絡速度越來越慢，而且經常出現4G網絡中斷的問題？

很簡單，4G的基站屬於共享型基站，基站的無線資源是有限的，所以容量也會受到限制。一般情況下，一個獨立4G基站可以容納1200個用戶，如果連接的用戶超過1200個，那麼就會出現需求過大的問題，等於擠爆了基站，自然速度和信號都會受到影響，你可以看做基站當機了。

每一個基站都在都存在承載飽和的現象（中關村在線）

根據三大運營商剛剛公佈的2019年上半年數據顯示，中國移動的4G用戶數量是7.34億人，中國聯通的4G用戶數量是2.39億人，中國電信的4G用戶數量是2.6614億人。雖然趨近於飽和，但是4G用戶的數量依然在增加。你想想看，這麼多用戶搶著用那些數量有限的基站，網速能快的起來嗎，自然是越來越慢。

不光光是基站承載容量飽和，還有一個問題是運營商開始逐漸實施2G、3G基站的退網工作，這也不是什麼新聞了。因此，很多原先的2G、3G基站的承載工作就逐漸遷移給4G基站，本身就已經飽和的4G基站，一下又多承載了很多用戶，在這種嚴重的壓力下，勢必會影響4G用戶的使用體驗。

只能說，在5G基站建設規模起來之前，4G基站承載的用戶壓力一直是巨大的，因此4G的使用體驗也會繼續下滑。

5G之前，4G基站壓力山大（中關村在線）

03 用戶流量數據爆發

在3G時代，大家實現了在線聽音樂，沒事傳幾張圖片或者動圖給朋友；來到4G時代，也就是現在視頻和手游的時代，用戶已經不再需要WiFi的環境去看電影、追劇、玩遊戲了，只要能連上4G，就可以享受《王者榮耀》、“吃雞”、優酷、愛奇藝、騰訊視頻等等帶來的娛樂享受。

這就是用戶數據爆發的其中一個因素，4G的網速相當於一個100MB的光纖，所以用戶可以在任何環境中實現自己需要的娛樂體驗。

用戶的娛樂方式變化讓數據流量爆發（Yura Fresh/Unsplash）

實際上還有另一個因素，就是運營商的提速降費政策。實際上國內很多人都是直接從2G升級到4G的，因為正趕上4G提速降費政策的實施，筆者就是如此。4G的套餐非常便宜，購買流量也是完全可以負擔的操作，再加上很多不限量套餐的誘惑，大家每個月的4G網絡流量相比都不少吧？

用不流量數據的爆發，就會讓4G基站持續的滿負荷運轉，並提供高效、高速的數據傳輸。再加上用戶數量本身非常龐大，自然每個人分得的網速就會慢慢下降，而且網速的爭搶也越來越激烈。這也就是造成有時候我們信號是滿格，但是4G網速卻幾乎沒有的主要原因，因為基站已經超過負荷，所以4G網絡斷了，只剩下通訊網絡了。

04 手機基帶的問題

這裡主要指的就是一直呈現下滑趨勢的蘋果iPhone手機，iPhone Xs和iPhone Xs Max。此前蘋果手機一直再使用高通的基帶，但是由於訴訟等因素，在iPhone Xs這一代的時候蘋果與高通決裂，因此轉用英特爾的基帶，型號好像是XMM7560。

使用英特爾基帶讓iPhone Xs和iPhone Xs MAX的信號很糟糕（資料圖片）

蘋果原以為英特爾的基帶會有更好的表現，但是蘋果iPhone Xs和iPhone Xs MAX卻從此烙下信號差的印記。相信正在使用的朋友一定深有體會。基帶的好壞確實會影響手機的網速，比如Cat 12 、Cat 13網絡標準，理論下載速度600Mbps、上傳速度150Mbps；而Cat 4下載速度是100Mbps，上傳速度是50Mbps，這種差異也導致了手機信號的強弱。

05 重心放在接下來的5G網絡

還有一個因素，是現在5G網絡測試。5G馬上要進入商用階段，現在已經有不少用戶正在體驗試用版的5G套餐。

在5G網絡的測試階段中，由於很多5G的基站還沒有建設完全，因此很多的測試工作實際上使用4G基站完成的，因此現在現有的一部分4G資源和帶寬都供給5G測試使用，自然原本的4G網絡就會受到影響。

5G的測試也搶占了4G的資源（中關村在線）

還有就是運營商現在的重心都會放在接下來的5G和5G基站建設方面，在4G方面的建設也就會繼續放緩，甚至暫時停止。也就是4G網絡速度越來越慢的情況會繼續惡化，並且無法得到改善。

總結一下，用戶所體驗的4G的網絡速度的確是越來越慢，但是實際上在運營商層面卻是提速了。造成這個因素主要是用戶數量增加，搶基站的現象越來越嚴重；用戶數據量增加，基站的傳輸壓力越來越大；運營商的重心在5G，4G的改善放緩或者停滯。

5G才是運營商接下來的重心（中關村在線）

今年是5G元年，很多5G商用相關工作都是起步階段，因此大家僅僅是嚐鮮，等到明年開始，5G的普及速度就會開始加速，運營商們的戰爭將會來到新的戰場。當5G可以給運營商帶來新的紅利的時候，難免他們不會“使壞”，讓4G網絡環境越來越差，“逼迫”大家更換5G套餐。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】