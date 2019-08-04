【生活科技】港人手機唾手可得！非洲人卻說：得來不易！

在非洲大陸上，有近一半的人擁有手機，普及率遠超過你的想像。然而，非洲只有10%的家庭有電，所以他們是如何為手機充電的呢？

非洲人如何為手機充電？

早期的非洲用戶，以功能手機為主，類似我們以前使用的諾基亞手機。近些年，國內淘汰的智慧手機流入非洲市場，深受當地人民喜愛，國內也有不少品牌針對非洲市場推出了相應的智慧機型，甚至有單獨優化拍照功能智慧機在非洲銷售。但是對非洲人民來說，手機充電、充話費和維修這些問題一直困擾著當地用戶。

非洲人用的手機機型普遍很老舊（中關村在線提供）

坐一天車去城裡充電

在非洲，並不是所有人都生活在城市中，因此對於一些手機用戶來說，他們早期的解決辦法就是坐上一天的汽車，來到城裡給手機充電。不過這種用戶使用的手機都是早期的功能手機，類似諾基亞，充一次電可以用上很久的時間，甚至可以長達數月。

更換智慧手機之後，這種辦法顯然不合適了。太浪費時間，而且旅途舟車勞頓，不是長久之計，於是一個新的充電方式誕生了：太陽能。非洲最不卻的就是日照。

坐一天的車只為給手機充電（中關村在線提供）

太陽能充電站巨賺錢

大約在幾年前，美國有公司在非洲大陸推出了太陽能充電亭裝置，就像是一台移動的販賣霜淇淋的車，這種充電亭一次可以為20部手機充電，以太陽能為供電形式。這種充電亭的全部安裝費用是600美元，約合4127元人民幣。

為了可以讓這種充電裝置在非洲大陸上迅速擴展，這家美國公司採用了特殊的加盟形式。如果有加盟意向的當地人可以進行申請，經過審查合格之後，美國公司會提供培訓。但是當地人作為回報，需要每月向美國公司支付8萬坦尚尼亞先令的費用，約合人民幣280元左右。

這是怎麼樣賺錢？

在非洲，為手機充電實際上非常昂貴，每一次充滿一部手機需要支付1元到1.5元人民幣的費用。很多人看到這裡一定以為並不昂貴啊，筆者來給大家算一筆賬。

我們都知道蘋果iPhone 5手機吧，太新的型號在非洲也不會出現。iPhone 5手機的電池為5.45瓦時，以美國的電費為標準，一位美國用戶一年365天每一天都為iPhone 5手機充滿一次電，一年的花費總額大約是2元人民幣左右。那麼在非洲，每一次充電的費用要1元或者1.5元人民幣，你說貴不貴呢？也就是一年每一天都充電，花費的總額最少也要365元，是美國的180多倍。

所以算下來，經營這種充電亭，經營者可以賺取相當於加盟費用3倍的收入。但是，一開始並沒有當地人來加盟，原因是大家負擔不起600美元的安裝費用。

後來，美國公司只得轉換策略，改為租用這種充電亭。當時很多人都認為當地人可能會帶著充電亭一起消失跑路，但是實際上證明非洲人民還是很淳樸的。改變策略之後，這種太陽能充電業務在非洲快速的普及。

兩名學生發明了人力充電方法

實際上，手機的電池容量都很小，而且非洲人使用的手機型號一般比較老舊，比我們認知的手機電池容量小很多，電量也很小，因此充電不需要大功率的裝置。本著這個背景，兩名來自美國的學生發明了腳踏車充電器。幾年前，他們就已經在非洲撒哈拉沙漠以南的賴索托進行過測試。

賴索托是個非洲的小國家，這裡的居民也飽受手機充電問題的困擾。當地人約有50%-60%都擁有手機，但是實際上家庭擁有電力的數位卻不足四分之一。

這種腳踏車充電器的發電裝置就是踏板，只需要不停地踩踏板就能夠產生電，原理就是動能轉換為電能，我們初中高中物理就學過類似的方式。使用過程中，不論是坐著踩還是站著踩，都能夠產生足夠大的電量來為手機充電，而且還能夠點亮車頭安裝的車燈。

這種發電裝置的成本非常低，安裝全套設備的費用只需要12美元，約合82元人民幣。如果當地人可以獲得政府的補貼，可以以半價的價格來安裝這套發電裝置。

另外，也有商家為非洲人民設計了可穿戴式的充電裝置，人們可以通過步行、騎自行車或者跑步來給手機充電，也是將動能轉化為電能。但是這種裝置的價格非常昂貴，超過了700元人民幣，非洲當地人根本無法負擔這個費用。

還有一位肯亞的發明家，名為安東尼，他發明了一種超薄晶體晶片，可以將晶片放置在鞋底（就好像跑鞋中的感測器，Nike、小米等品牌都有），這樣就可以通過行走或者跑步產生的動能轉化為電能，為手機充電了。這種裝置的售價是350元人民幣左右。

肯亞最大的手機公司在幾年前也提出過一款可以直接進行太陽能充電的手機，手機上直接設計了太陽能充電板，沒電的時候給手機曬太陽就可以充電了，不過這種手機的售價高達550元，非洲人民很難負擔得起。

太陽能充電手機（中關村在線提供）

這篇文章裡介紹的非洲生活都是實情，我們國家很多偏遠山區至今仍然沒有通電通公路，更何況是落後幾十年的非洲大陸。非洲的很多重要城市很發達沒有錯，但是非洲大部分地區都非常非常的落後，家庭有電的普及率非常低，所以為手機充電這件事就是困擾當地居民的大事。

現在很多非洲當地人都會在“村頭”開設一個小攤位，專門提供手機充電服務，一些條件較好的家庭也會購買移動電源或者太陽能充電裝置。我們應該很慶倖我們生在中國、長在中國，生活在中國。祖國的強大讓我們享受著世界上最便捷的高科技生活，甚至中國的科技普及程度要遠高於歐洲和美洲。筆者出國時攜帶的很多電子設備，外國人都不一定全見過。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】