你是否經常以為手機在震動？專家告訴你這叫「幻想震動症候群」

大家現今已深陷手機的方便性，如果手機只要一離開身上就會覺得哪裏怪怪的！你也有這樣的困擾嗎？或者你經常感覺手機在震動或誤以為有訊息通知聲，可是每次拿出來看卻發現根本甚麼也沒有。如果你有以上的情況，那麼就要注意這其實是個警訊，叫做「幻想震動症候群」！

研究專家說過，當手機拿在手上的時間越長，就越容易「網路成癮」。而大家之所以離不開手機，主要是人們喜愛持續關注着身邊親朋好友的一舉一動，畢竟人類是以群居生存的物種，會害怕一不小心就脫離了與人的聯繫，所以時時刻刻的利用手機去提醒自己「需要」與他人保持熱絡的關係。

當手機拿在手上的時間越長，就越容易「網路成癮」。（Getty Images）

科技發達之下，很多人都藉由網路來展現自己或者宣傳自我品牌等等，希望自己被其他人注意、需要或喜歡，因此大腦就會變成一個敏感的雷達，持續關注「可能會發生」的訊息來源，例如打來的電話、社群訊息或者通知聲。

不過，事實上這些生理或心理狀態會出現，其中大部分的原因只是來自我們內心慾望所驅使的動力，簡單來說，這種自以為的被需求其實是我們自己製造出來的渴望罷了。

平常大家發現手機擺在桌上，就會莫名其妙以為在震動，如果一天很多次都感覺到震動，那就可能要懷疑是「幻想震動症候群」的症狀。依醫生解釋，手機上癮族群常見症狀之一就是「幻想震動症候群」，他們常常以為「可能」有人要聯絡你，而且各個年齡的人都有可能出現這種情況，不過年輕人出現幻覺震動症候群的頻率偏高，因為他們24小時都離不開手機。

手機上癮族群常見症狀之一就是「幻想震動症候群」。（Getty Images）

使用智慧型手機的人雖然容易出現幻覺症狀，但不必太擔心，因為幻想震動症候群其實單純是一種心理反射出的幻覺，也是一種自然的身體反應。由於基地台與手機連接時，會發出強度不一的射頻脈沖，一旦身體上的神經系統對射頻脈沖有所反應，就會感覺手機似乎是在震動的錯覺。

然而「幻想震動症候群」還沒被判定是一項疾病，就身體方面來說，並不會有影響健康的疑慮。只是長期處在這樣狀況下的人，很可能還會患上「手機分離焦慮症」，其症狀特徵是一離開手機就感到焦躁不安，甚至無法專注做事；統計數字顯示，擁有這種情況的人高達90%的手機用戶。

「手機分離焦慮症」特徵是一離開手機就感到焦躁不安。（Getty Images）

科技雖無法馬上改變大腦的結構，但卻會潛移默化的改變我們的思維方式，過分沉溺在網絡中，或許會讓人們在面對現實世界變得困難。喬治亞里工學院博士 （Robert Rosenberger）也曾表明，現今科技產品已然佔據人們生活很大一部分，於是人們的焦慮症也相繼出現；而這些行為雖都算是後天的習慣養成，但過度依賴手機的事實，已經埋下無法預料的風險了。

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】