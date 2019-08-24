Telegram 安全教學．用戶身分無保障！號碼對話一秒被起底？

通訊軟件已經離不開現代人的生活，其方便在可以同時間和一大群人隨時隨地進行溝通，而 Telegram 更是 2019 年香港冒起最快的通訊軟件。用家認為 Telegram 無須要表露自己的真實身分，而且訊息內容經過加密，可以在群組內暢所欲言，發表自己的觀點。不過，近日有連登（lihkg）網民發現，原來 Telegram 並不是大家所想的安全，只要略施小計就能把用戶起底，而且會窺探到用戶在群組內的發言。

用戶電話 一覽無遺

Telegram 不同於 Whatsapp，用戶可以自己設定顯示名稱，就算是同一個群組，如果在別人的聯絡人名單的話，也沒辦法看到用戶的電話號碼，理論上私隱度比其他通訊軟件高。不過連登網民（網名：誰重重叫喚我）發現了 Telegram 存在的漏洞，只要隨機把電話號碼加入手機的聯絡人名單，就能在 Telegram 上看到那些號碼有使用這個 App，而且可以加入到 Telegram 聯絡人之中。

對話內容一秒看光

更令人心寒的是，再進入某些群組進入搜索後，就能知道剛剛加到聯絡人名單的人有否在該群組內，而且顯示的不是用戶自行設定的名稱，而是整個電話號碼。這就能針對性地找出，某些／個電話號碼的持有人，在群組內的對話內容。如果有心人編寫出一個程式，可以加入全港的電話號碼的話，就有機會找到那些號碼加入了目標群組，而且配對到對話內容是由那一個號碼發出。如果登記 Telegram 帳戶的電話號碼是有個人身分的話，亦有機會被人在電訊商找出持有人身分等個人資料，非常危險。

TG 並非所想的安全，想真正保障到自己的私隱，就要參考以下方法

安全使用 Telegram 方法

首先，如果使用個人電話號碼登記 Telegram 的用戶，特別是曾在某群組發言的用戶，建議先刪除該 Telegram 帳戶，方法非常簡單，只要點擊文下連結，輸入登記的電話號碼（要連用區號輸入，如香港的「+852」），再輸入短訊入的 Code，就可以刪除帳戶。但仍想使用 Telegram，又想保障個人私隱的話，除了直接使用「太空卡」外，可以使用 Textnow 應用程式：

開通無個人資料的 Telegram 方法如下：

1﹑下載 Textnow App 2﹑使用一個沒顯示個人資料的電郵（如不要使用自己名字的電郵）申請帳戶 3﹑Area Code 輸入美國的 area code，如212/332/315 4﹑Textnow 會產新一個新的號碼 5﹑到 Telegram 重開帳戶，輸入Textnow 顯示的號碼（包括括號內的數字） 6﹑回到 Textnow 就能收到 Telegram 發出的code 7﹑回 Telegram 輸入 code，成功申請帳號

+ 3 + 2

刪除 Telegram 帳戶（按此進入）

放大下圖睇刪除帳戶教學：

資料來源：lihkg（按此進入）