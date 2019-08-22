Gmail加入自動修正功能　即時檢查電郵英語錯字及文法超實用

返寫字樓做文職工少不免都要撰寫Email跟同事和客戶聯絡，公文寫得多、覆得多難免出錯。要是英文電郵出現了明顯的串錯字、文法錯誤便見笑了。Google的G Suite服務團隊宣布，Gmail加入了全新、自動的英文串字和文法糾正功能，幫助一眾打工仔快速而精準無誤地撰寫電郵。

Google的G Suite服務團隊於8月20日宣布，Gmail正式引入全新的英文拼寫和文法糾正功能。此功能是AI支援、即時自動的，或許能幫助打工仔、學生哥更快速地撰寫內容準備的電郵。當用家輸入文字時，Gmail會以AI人工智能提供正確串字的檢查建議，同時還可以檢測潛在的文法問題。對於一些用家常見的串字錯誤，Gmail還增添了「邊打邊改」（as-you-type）的自動校正功能，提高準確性。

用家輸入文字時，在草稿電郵中可看到系統提供之內文串字和根據前文後理（context）而產生的文法建議。自動修正進行時，系統會暫時underline已修正的部份，以便用家識別修正，並按需要撤銷該修正（點擊放大圖片細睇詳情）：

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如果用家犯了文法錯誤，短訊中有文法問題的字句會以波浪形藍線underline；串錯的單詞則會有紅線underline。用家點擊之，可選擇接受修改建議（點擊放大圖片細睇詳情）：

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針對終端用戶而設，G Suite團隊深明每日要撰寫和回覆大量Email的人士，未必太計較文法對錯；但他們表示自動修正功能足以輔助母語非英語人士，更有自信地編寫英文電郵。Google指功能的串字和文法修改建議是由機器學習支援。其語言理解模型使用數十億個常用短語和句子來自動了解世界，反映出人類的認知偏差。因此Gmail的糾正方法是AI先行，方便用家以智能，快速方式溝通，避免文法上的小問題。此功能經「快速發布途徑」推出，由2019年8月20日起開始逐步給各用家使用（功能可見性最多15天）。

Gmail自動修正功能更是Default默認開啟的。要是用戶不需要，可自行於Gmail設定中關閉。詳情可到官方專頁細睇。