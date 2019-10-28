特朗普疑換新iPhone唔慣無Home掣　Twitter呼籲Tim Cook換返轉頭?

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Apple由2017年推出的iPhone X系列起進一步向極簡主義推展，取消了手機上的Home掣，改以在螢幕底部向上滑動之動作來回到手機主頁。初出現如此大改動時，不少果迷一時三刻都用不慣，更有用家憤而「離巢」。相信美國總統特朗普就是其中一位不滿的iPhone用家吧。

美國總統特朗普不滿新一代iPhone無Home掣，直頭要上Twitter對Apple CEO Tim Cook發表用家意見？外媒The Verge報導，特朗普自2017年3月（或之前）由Android轉投Apple成為iPhone用家，但他使用的機款不明，唯一可以肯定的該機仍是有Home掣的機型。

之所以肯定特朗普在2017年初部iPhone仍有Home掣是因為首部無Home掣的iPhone—— iPhone X在2017年9月12日才發佈；二來，由特朗普前日發表的Twitter推文，看得出他應該近日才換了無Home掣的iPhone（是X系還是11系就不知道了），而且不滿到要發牢騷。特朗普呻：「致Tim：iPhone上的按鈕遠勝於滑動！」看來大統領也是一位Home掣、或專屬Touch ID的擁躉呢！

iPhone SE 2 將沿用 iPhone 8（圖）外形設計，4.7 吋屏幕配搭 Touch ID，主打入門級市場。（Apple）

藝術家Tony Posnanski就在Twitter不客氣地回應特朗普：「To Trump: Go Fxxk Yourself.」但點都好，的確有不少老果粉跟特朗普一樣懷念方便易用的Home掣和Touch ID。看來Apple不久推出的iPhone SE2將會滿足一眾懷舊用家，畢竟此機是以最後一代Home掣機iPhone 8為藍本設計，特朗普有機會成為首批用家吧。

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