紐約直飛澳洲20小時超長途航班！澳航員工玩命試飛測量身體反應

講起長途機，相信免得過都不想搭。有得轉機落地抖抖雖然浪費時間，但對於不少朋友來講是回魂一擊，好過無。畢竟搭14個鐘飛機，坐在丁方的經濟艙位人人都會靜脈曲張腳腫吧。只是長處未算長，如果不久的未來有20小時超長遊航班，你夠膽試下嗎？

世上總有人明知山有虎，偏向虎山行，勇敢挑戰廿粒鐘超長途航班！澳洲航空（Qantas）最新航班「紐約直飛悉尼」開始員工「玩命式」試飛。名為「日出計劃」（Project Sunrise）的超距離飛行實驗中，幾十位機組人員同6名志願者身先士卒，同行更有一眾醫療人員和科學家，留意超長途飛行對人類身體造成的各類反應，以制定迎合超長航線所需的健康調宜措施，減低時差影響。

澳航正計劃在未來幾年（2022至23年）開設兩條超長途直航線，分別係「悉尼飛紐約」和「悉尼飛倫敦」。（Qantas）

據知，澳航正計劃在未來幾年（2022至23年）開設兩條超長途直航線，分別係「悉尼飛紐約」和「悉尼飛倫敦」，為節省乘客最多四小時的旅行時間而設。直飛紐約行程要19.5小時，飛倫敦更要20.5小時。

澳航今次實驗直飛名為「日出計劃」（Project Sunrise），航機於10月18日晚上9時由美國紐約甘迺迪國際機場啟程飛往澳洲悉尼，全長約10,000哩，已於當地時間星期日（20日）早上7時42分降落，結果共飛了19小時又16分鐘。乘搭世界上最長的直飛航班，跨越多個時區，時差嚴重可想而知。澳航客戶體驗主管Phil Capps事前也打趣說：「我們鼓勵乘客於機上飲咖啡。」

澳航同悉尼大學（University of Sydney）Charles Perkins中心、蒙納殊大學及的澳洲政府科學研究計劃「Alertness Safety and Productivity Cooperative Research Centre」的研究人員合作，將該航班的波音787-9客機設為實驗室，測試各方配合超長途機而設計的措施：飛機餐餐單飲食配方、機艙照明方案、機艙溫度調節和試圖令乘客搭得舒服一些的伸展運動。伸展運動包括瑜伽在內，目的是舒筋活絡，幫助消除6名志願乘客的時差反應。這些乘客安排乘坐商務艙。

4名飛機師輪班飛利，他們也戴上腦電波感應器，以留意超長距離飛行對身體造成的反應。

（Qantas） 日出計劃打破了新加坡航空「新澤西州紐瓦克飛新加坡」18.5小時航班、卡塔爾航空「多哈飛奧克蘭」近17小時航班，以及澳航本身在2018年首次開通的「西澳珀斯飛倫敦」18小時航班。 澳航曾於「倫敦飛珀斯」的航班中調整飛機餐，例如於指定時間送上含有可促進睡眠色氨酸的熱朱古力飲品。而是次日出計劃的「玩命式」19小時直飛也調整過餐單。乘客入睡前的餐單有舒緩甜點如肉荳蔻意式奶凍，也鼓勵飲熱朱古力；悉尼日間時間的餐單則比較辛辣，風味更濃郁。

飛機餐單只是眾多微調的因素之一，機艙內的照明、運動和睡眠模式都是一些影響長途機乘客生理時鐘、健康和福祉的其實重要因素。科學家的研究著眼於乘客和機組人員在超長途飛行的睡眠狀況、情緒和機警（alertness即對反應的敏銳警覺程度），以限制時差對人體的影響，以確定最佳的機組休息和工作時間。

飛機師在出發前一星期戴上腦電波圖（EEG）檢測監控裝置，紀錄機師的腦波和警覺性。研究團隊要求他們在飛行前、飛行中同後也提供尿液樣本，以作褪黑激素水平紀錄。駕駛艙也裝有鏡頭，配合觀察機師的警覺程度。志願乘客也在飛行前兩周保持每日記錄其睡眠和飲食習慣，並在研究期間提供更多數據。有趣的是，他們於不同時區的注意力水平將取決於在iPad上玩「打地鼠」的能力。

為應對出發點同目的地巨大的時差，機艙內的溫度和燈光都經過調整，在一定時段模仿陽光，協助乘客調整生理時鐘。偏冷藍調的燈光用於機組人員艙，有助於提高工作所需的警覺性，而機艙以溫暖的色調使旅客易於入睡。正如上面所講，航班也提供有指導的冥想和伸展體操運動節目。這些活動並非強制，於機艙中可站立的區域進行。

波音787-9 Dreamliner是日出計劃第一架試飛航班用機。由於要節省燃油應付長途飛行，澳航限制乘客（通常可容納280人的機艙只載上49人）和行李的裝載量來控制飛機重量。機翼底部與貨倉部份更增設了油艙，確保飛機能夠完成20小時甚至更長的旅程。日出計劃將於今年11月進行第二次試飛，從倫敦直飛悉尼；12月則進行第三次試飛，再度從紐約直飛悉尼，以收集更多研究數據。澳航希望2022年，可於澳東海岸三城—悉尼、墨爾本和布里斯班開通來往紐約和倫敦的直飛航班。

超長途航班由於乘客數量嚴加限制，機票有可能加價以彌補低人數飛行。澳航CEO Alan Joyce表示如果超長途航班不受歡迎而發生虧損，會馬上取消。