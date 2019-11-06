完全版iPad Photoshop於App Store上架　Adobe固有訂戶可直接使用

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Adobe去年宣布為iPad推出完整版Photoshop。經過一年時間開發，Beta版推陳出新，苦心守候的設計師們終於有得使用。名為「Adobe Photoshop」的iPadOS應用程式於11月4日在App Store上架。此iPad版是針對觸控螢幕而改造桌面電腦版Photoshop，大致上繼承PS的完整工具列和圖層管理介面，亦支援打開處理來自電腦的容量大多圖層PSD檔案。可以手指觸控或搭配Apple Pencil、智慧型鍵盤 Smart Keyboard來編輯相片及圖片。

完全版的iPad專屬Adobe Photoshop望穿秋水，也在App Store提供下載了。由於iPad版PS界面是配合iPad調整和設計以方便觸控，因此並非直接由桌面電腦版徹底移植，左邊工具欄右邊圖層管理介面欄的選單功能有所縮減，版面稍為精簡。這相信是顧及平板電腦螢幕沒有電腦般大，而暫時決定的權宜安排。

App Store上「Adobe Photoshop」應用程式基本資料（點擊放大圖片細睇）：

不過iPad用家毋須太悲觀，Photoshop的原有核心功能在iPad上算是齊備。一如桌面版，用家可使用圖層堆棧和工具欄，選單有移動、選擇、快速選擇、橡皮擦、修復筆刷和文本等PS用家見慣見熟的功能。

不同的是，以往在電腦使用滑鼠加鍵盤（最多加上繪圖板）來製圖，現在則以手指（兩隻到三隻）滑動、捏、輕點、塗抹、掃螢幕來執行取消、重做或縮放畫布等動作。力度大細帶來不同效果，也可自訂捷徑指令加快工作。通過敏銳感知上文下理的UI，程式力求精簡只顯示核心的工具和視窗格，讓用家可專注於圖層畫布上工作。配搭Apple Pencil令iPad更像一塊專業繪圖板；配搭Smart Keyboard之類智慧型鍵盤則似像使用一台簡單筆記來改圖。

App Store展示iPad 螢幕截圖簡介iPad版Adobe Photoshop特色（點擊放大圖片細睇）：

+2

iPad版PS算是平板機上相對完整、功能豐富細微的繪圖工具程式。但設計師有時總用到一些較複雜的進階功能，如畫布和旋轉，形狀和路徑、圖層樣式、調整曲線、色彩空間、智慧對象和自定義畫筆庫等等。Adobe已承諾會繼續更新iPadOS App的版本，改善筆刷、遮罩、智慧物件等工具，使功能跟表現效果、使用經驗都越趨完善。

初期iPad版Photoshop暫時提供德文、日文、法文及英文四種語言，尚未支援繁體中文。執行的硬體和系統版本要求也限制不少，只能於iPadOS 13.1或更高版本上安裝運作，兼容裝置包括各款iPad Pro、第五至七代iPad、iPad mini (第五代)、iPad Air (第三代)、iPad Mini 4和iPad Air 2。

iPad版Adobe Photoshop照樣可以打開電腦版的PSD檔案來編輯，配合Creative Cloud可以實現跨平台無縫銜接工作： iPad處理到一大半的PSD檔案自動儲存到「cloud documents」系統，隨時轉移至Mac機等其他裝置繼續編輯圖像。用家也可存取Creative Cloud上的筆刷、圖層和字體來發揮創作。iPad版PS應視作桌面版的補充，雖然一些進階功能尚未加入，但由於跟CC同步可在流動平板裝置上編輯，相信小修小改綽綽有餘，適合不常留在工作室，出外頻繁的攝影師、畫師和設計師隨時隨地應客戶要求執圖。

iPad版PS已包括在Adobe不同付費計劃中。如果你是Creative Cloud訂戶，早已購買「Photography」、「Adobe Photoshop Single App」及「All Apps」等付費計劃，現已即可使用此版本應用程式。至於新手可以免費下載使用一個月（30日），後續月費則為HK$78。iPad下載按此

Adobe傳11月推出iPad版Illustrator預覽　配合Photoshop平板移植
四肢癱瘓人士只用腦波玩《FFXIV》　進一步接近 Cyberpunk 未來？
【嵐ARASHI】相葉雅紀、松本潤暖入心廣告　造型桌布限時免費下載
Android爆NFC漏洞會自動安裝不明程序　即睇原因同預防方法
facebook宣布轉旗下品牌Logo　脫藍色變彩色？
Huawei Mate 30 行貨平價抵港　雖無 Google 但有八大禮遇吸客
Google Chrome即將封殺呢類廣告？　內建攔截唔再怕拖慢部機
【打工仔福音】微軟Microsoft日本試行4天工作周　生產力反增4成
iOS 13問題不斷！　再有網民怒稱信箱、影片不斷被重啟極度不便
平價iPhone 11大賣　蘋果轉軚不放棄低像素LCD手機螢幕？
MacBook Pro 16吋疑似概念圖流出：新設計Touch ID及實體Esc掣？
Facebook 阻止用戶分享香港警察相片？其實是私隱設定出事
【監控進化】中國推「情緒辨識」預測犯罪者　機場地鐵新彊都有
中國要求網店停止銷售電子煙　稱保護「未成年人身心健康」
打工仔長年坐對電腦變駝背腳腫？行為學家以1:1公仔模擬身體變化
一田購物優惠日網上率先開跑、編輯嚴選必搶電器筍貨
「翻牆」突破禁網限制！VPN 原理、服務推介全整合
抖音出手機？Bytedance與錘子科技推出堅果Pro 3內置TikTok濾鏡
【AirPods Pro評測】戴全日舒唔舒服？　Android機又連唔連到？
DJI 史上最細航拍機 Mavic Mini 登場　但與香港人無緣？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。