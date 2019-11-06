完全版iPad Photoshop於App Store上架　Adobe固有訂戶可直接使用

Adobe去年宣布為iPad推出完整版Photoshop。經過一年時間開發，Beta版推陳出新，苦心守候的設計師們終於有得使用。名為「Adobe Photoshop」的iPadOS應用程式於11月4日在App Store上架。此iPad版是針對觸控螢幕而改造桌面電腦版Photoshop，大致上繼承PS的完整工具列和圖層管理介面，亦支援打開處理來自電腦的容量大多圖層PSD檔案。可以手指觸控或搭配Apple Pencil、智慧型鍵盤 Smart Keyboard來編輯相片及圖片。

完全版的iPad專屬Adobe Photoshop望穿秋水，也在App Store提供下載了。由於iPad版PS界面是配合iPad調整和設計以方便觸控，因此並非直接由桌面電腦版徹底移植，左邊工具欄右邊圖層管理介面欄的選單功能有所縮減，版面稍為精簡。這相信是顧及平板電腦螢幕沒有電腦般大，而暫時決定的權宜安排。

App Store上「Adobe Photoshop」應用程式基本資料（點擊放大圖片細睇）：

不過iPad用家毋須太悲觀，Photoshop的原有核心功能在iPad上算是齊備。一如桌面版，用家可使用圖層堆棧和工具欄，選單有移動、選擇、快速選擇、橡皮擦、修復筆刷和文本等PS用家見慣見熟的功能。

不同的是，以往在電腦使用滑鼠加鍵盤（最多加上繪圖板）來製圖，現在則以手指（兩隻到三隻）滑動、捏、輕點、塗抹、掃螢幕來執行取消、重做或縮放畫布等動作。力度大細帶來不同效果，也可自訂捷徑指令加快工作。通過敏銳感知上文下理的UI，程式力求精簡只顯示核心的工具和視窗格，讓用家可專注於圖層畫布上工作。配搭Apple Pencil令iPad更像一塊專業繪圖板；配搭Smart Keyboard之類智慧型鍵盤則似像使用一台簡單筆記來改圖。

App Store展示iPad 螢幕截圖簡介iPad版Adobe Photoshop特色（點擊放大圖片細睇）：

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iPad版PS算是平板機上相對完整、功能豐富細微的繪圖工具程式。但設計師有時總用到一些較複雜的進階功能，如畫布和旋轉，形狀和路徑、圖層樣式、調整曲線、色彩空間、智慧對象和自定義畫筆庫等等。Adobe已承諾會繼續更新iPadOS App的版本，改善筆刷、遮罩、智慧物件等工具，使功能跟表現效果、使用經驗都越趨完善。

初期iPad版Photoshop暫時提供德文、日文、法文及英文四種語言，尚未支援繁體中文。執行的硬體和系統版本要求也限制不少，只能於iPadOS 13.1或更高版本上安裝運作，兼容裝置包括各款iPad Pro、第五至七代iPad、iPad mini (第五代)、iPad Air (第三代)、iPad Mini 4和iPad Air 2。

iPad版Adobe Photoshop照樣可以打開電腦版的PSD檔案來編輯，配合Creative Cloud可以實現跨平台無縫銜接工作： iPad處理到一大半的PSD檔案自動儲存到「cloud documents」系統，隨時轉移至Mac機等其他裝置繼續編輯圖像。用家也可存取Creative Cloud上的筆刷、圖層和字體來發揮創作。iPad版PS應視作桌面版的補充，雖然一些進階功能尚未加入，但由於跟CC同步可在流動平板裝置上編輯，相信小修小改綽綽有餘，適合不常留在工作室，出外頻繁的攝影師、畫師和設計師隨時隨地應客戶要求執圖。

iPad版PS已包括在Adobe不同付費計劃中。如果你是Creative Cloud訂戶，早已購買「Photography」、「Adobe Photoshop Single App」及「All Apps」等付費計劃，現已即可使用此版本應用程式。至於新手可以免費下載使用一個月（30日），後續月費則為HK$78。iPad下載按此。