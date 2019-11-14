雙11淘寶網購噩耗！貨車河南起火　13噸包裹燒成灰

數碼生活
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內地「雙11」淘寶Taobao購物狂歡節今年創下2684.4億元人民幣交易額新紀錄，不少人仍在期待收到「戰利品」一刻，卻傳來了噩耗 —— 「你的雙11貨品可能被燒了」。

就在「雙11」翌日（11月12日），一輛滿載快遞包裹、長約15米的百世快遞公司貨車，從北京開往湖南期間在河南安陽起火，車廂兩側裂開，空氣彌漫焦味，車上貨物被燒到熏黑無法辨認。據報車廂內包裹重13噸，7000多快遞被燒毀，幸而無人傷亡。

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除了貨車起火，廣州一個快遞點「雙11」當日亦發生火災，燃燒面積約四平方米，主要燒毀了快遞包裹。

提防詐騙短訊

「慘劇」接二連三發生，不少網友收到「快遞被燒毀」短訊，但淘寶客服人員提醒警惕詐騙短訊，有問題應與平台商家溝通。

有人收到這則「快遞被燒」短訊，但內地傳媒查證後發現，沒有相關路段。（南方網圖片）

有內地律師表示，消費者可根據合同關係向電商或快遞公司索賠，強調「未購買保險無法理賠」說法無法律依據。

其實過去「雙11」也有發生火燒快遞事件，有網民無奈指「貌似每年雙11結束，都要獻祭一批快遞，不是翻車，就是倉庫着火」。

不過，就算雙11淘寶貨成功送遞，都不代表貨件沒有問題。綜合以往網友於雙11網購中伏實錄，看到你哭笑不得。（點下圖放大）

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