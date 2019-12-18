1滴尿驗15種癌症！新技術明年推出「零期」都知準確率超過8成

數碼生活
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癌症是港人頭號殺手，但若能在早期發現及治療，可以提高治癒率。日本就有企業研發出用1滴尿驗出乳癌、大腸癌等15種癌症，準確率達85%，預計明年1月推出。

該技術由日本初創企業HIROTSUバイオサイエンス研發，秘密就是「線蟲」。

(NHK)

據介紹，線蟲生活在土壤中，沒有眼睛和耳朵，但嗅覺非常靈敏，且會被癌症患者尿液吸引，因為尿液中癌細胞散發出的特殊味道，與線蟲食物大腸桿菌群味道相似。

若用傳統儀器檢驗，難以驗出初期癌症，惟線蟲厲害之處，在於對早期癌症微弱氣味亦有反應，從零到一期癌症的準確率高達85%。故此，有沒有罹患癌症，觀察線蟲的反應就能知道。

該測試預計2020年1月推出，價格約10,000日圓（港幣約711元）。不過，雖然企業聲稱可驗出胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、胰臟癌、肝癌、前列腺癌、子宮頸癌等15種癌症，惟暫無法分辨出哪一種癌症，須進一步檢驗。

1滴血都可驗癌

其實除了驗尿，日本「東芝公司」（Toshiba）早前亦稱研發出１滴血檢測13種癌症技術，準確度99%，甚至連1毫米以下的「零期癌」都能發現，詳情如下：（點小圖放大看）

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更多資料可瀏覽：1滴血驗13種癌症「零期癌」都check到　日本東芝研新驗血儀器

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