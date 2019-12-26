selfie中伏？「自拍腕」患者急升　自我檢查及預防方法教學

【聖誕留神自拍腕！】假期出外當然要留倩影，不過常常自拍的人要留意了，事關原來經常白拍有機會患上新病「自拍腕（selfie wrist）」，除了會感到麻木刺痛，嚴重的更可能無法握住東西，需要做手術治療！

整形外科顧問醫生Raj Ragoowansi向《The Times》表示，頻繁使用手機並扭曲手腕自拍，容易患上「自拍腕」，其中18歲至35歲患上「自拍腕」的人數不斷上升，增加了30%至40%，「這是我很少見到的」。

（wilkernet/Pixabay）

「自拍腕」是一種「腕管綜合症」，由於自拍時長時間向內轉動手腕，導致腕管內神經受壓迫引起。「自拍腕」嚴重者，會有麻木和刺痛感覺，後期可能出現指尖麻木、手掌或胳膊刺痛等，更嚴重的可能無法握住東西，需要接受注射、服藥甚至手術才能緩解。

針對「自拍腕」問題，醫生有５招預防方法，詳情可看下圖：（點小圖放大看）

測試有否「自拍腕」

其實要知道自己有否患上「腕管綜合症」有一個簡單測試方法，方法如下：

台中慈濟醫院復健科醫師李信賢表示，可把雙手手指朝下與手臂呈90度，兩手背互靠並持續1分鐘，若手指出現麻木或刺痛，就可能患「腕管綜合症」，需要求醫了。（Heho健康網）

iPhone拇指亦要注意

除了「自拍腕」，其實還出現了「iPhone拇指（iPhone thumb）」問題，主因使用手機過度運用拇指，造成關節或肌腱發炎，大家要緊記以下3招預防方法了↓↓↓（點小圖放大看）

知多些：自拍時舉「V手勢」影相 隨時被盜指紋

內地信息安全專家早前稱，拍照時擺出「V」字手勢，可能會被套取指紋資料，不法份子利用這些資料，可破解指紋門鎖、指紋支付等以指紋認證身份的技術，防不勝防。想拍照拍得安心放心，可以參考以下文章的方法：

舉「V手勢」影相隨時被盜指紋？教你4招自保