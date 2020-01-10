【武漢肺炎】口罩掉轉戴　柯創盛fb解畫：質詢太緊張(附10大忌諱)

【中國武漢肺炎肆虐】近日武漢爆發的神秘肺炎，民建聯立法會議員柯創盛昨日（1月8日）在立法會質詢政府口罩供應問題時，錯把口罩掉轉，引起網上熱論譏諷。事後他在facebook拍片解畫，究竟原因是什麼呢？

武漢爆發的不明原因肺炎，專家初步判定病原體為「新型冠狀病毒」，而在香港亦有疑似個案傳入，引起全城搶購口罩。立法會昨日（8日）就武漢肺炎進行急切質詢。

其間柯創盛指坊間口罩供應不足，一盒口罩由原本50元炒至近500元，追問政府有何解決措施。他更即場戴上綠色外科口罩，卻被發現錯把口罩正反面掉轉戴。

柯創盛錯戴口罩詳細經過，請看下圖↓↓↓（點小圖放大看）

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陳肇始回應，一直檢視口罩供應情況，與藥房商會、供應商跟進，又指除了戴口罩，個人衛生如洗手亦要注意。

她未有即場指正柯創盛口罩戴法，但之後回應公民黨楊岳橋提問時表示，若市民不正確戴口罩，容易傳染細菌。

柯創盛錯戴口罩。（資料圖片）

錯戴口罩 柯創盛：質詢局長太緊張

柯創盛錯戴口罩事件旋即引起網上批評。他之後伙拍黨友、民建聯議員葛珮帆在facebook拍片解畫，辯稱自己太緊張所致。

今日（8日）我想藉這個機會（立法會）質詢局長（食物及衛生局長陳肇始），怎樣確保口罩有足夠供應，誰知我緊張過頭，就做了錯誤示範。」 民建聯立法會議員柯創盛

葛珮帆則笑着回應，「唔緊要！錯咗唔緊要，改就得架喇」，又問柯創盛，「咁你而家識戴未呢？」柯創盛強調自己「識（正確戴口罩）架喇已經」，隨即在鏡頭前示範戴口罩。

葛珮帆（左）聽過柯創盛（右）解釋後，笑着回應。（facebook片段截圖）

看過柯創盛示範戴口罩，亦介紹了各口罩功用，葛珮帆片段最尾再笑着說：「大家見到柯仔就會記得，千祈唔好戴錯口罩！」

柯創盛則向觀眾表示：「記得啊拿，千祈唔好為咗戴錯口罩而戴啊吓，好無？」話時話，其實這句意思是什麼呢？

（facebook片段截圖）

知多些：戴口罩常見錯誤 你真係識戴？

除了選擇正確口罩，其實戴口罩亦有多個注意位，否則隨時「引菌入身」。以下10大常見錯誤，大家要緊記勿犯↓↓↓（點小圖放大看）

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