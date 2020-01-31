HKG報被facebook封鎖　轉推2.0版　周融用岳飛名言表心迹

踏入2020鼠年，親建制派網媒「HKG報」facebook專頁疑因檢舉問題被封鎖，隨即推出2.0版，更引用岳飛《滿江紅》表明心迹。

「HKG報」2015年成立，由幫港出聲召集人周融創辦，是親建制派網媒。周融昨日（30日）在「HKG報」網站表示，其HKG報facebook專頁被「封殺」。

不過周融隨即宣布推出「HKG報2.0」facebook專頁，強調「在哪裡跌倒，哪裡站起來，有何不可？知恥近乎勇，這才是G報精神，這才是大時代下受壓而反抗的必然結果」。他又說，HKG報不會被「噤聲」打倒，會繼續「為香港發聲」。

周融另引用岳飛《滿江紅》一句「從頭，收拾舊山河，朝天闕」作結。

HKG報facebook被封鎖後，隨即推出2.0版。（facebook）

facebook檢舉制度

facebook一向有檢舉功能，以打擊不當、不實或濫用內容。違反facebook社群守則後果取決於違規嚴重程度，以及該用戶過去紀錄，舉例如初犯可能給予警告；若持續違規，可能會限制發布內容權限，甚至停用專頁。

（facebook）

周融談及「HKG報」facebook專頁被封鎖時則說，「理由為何？欲問不能，皆因欲加之罪！」