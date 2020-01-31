【武漢肺炎】網購包裹都會傳播肺炎病毒？收件時防疫重點要做足

武漢肺炎疫情愈來愈嚴重，不少人都四出網購口罩等防護用品，但原來網購快遞都有機會傳播武漢肺炎病毒？專家就有兩招建議防範！

網購口罩等防護用品，都是想保障自己健康，但如果接收快遞反而傳播武漢肺炎病毒，便得不償失了。

（資料圖片）

中國國家衛生健康委員會30日召開新聞發布會，國家郵政局市場監管司副司長侯延波引述專家談及新型冠狀病毒（武漢肺炎）通過快件傳播風險，指國家郵政局已採取兩項措施，又認為收件者可進行以下動作：

侯延波強調，新型冠狀病毒通過快件傳播風險極低，但呼籲消費者除了生活必須品，盡可能減少進出武漢的快遞需求，讓更多寄遞資源服務於疫情防護需要。

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肺炎病毒或於手機表面存活24小時 清潔防疫要留神

手機要如何清潔，在影片中就沒有提到；以下就為大家提供 3 個不少人忽略了的要點：

1. 消毒液體要慎選

不少人對於手機與其他電子產品的潔淨方法都存在誤解，為了「消毒」，可能會用到消毒火酒直接塗抹在機器之上，但高濃度酒精對於電子產品的機身有頗大傷害，尤其智能手機屏幕的疏水、疏油層更可能因此而受到破壞。

在坊間其實有這類型的電子產品玻璃清潔液，一樣含有酒精作消毒用途，但就加入馬來酸、防止劣化安定劑及蒸餾水等其他成份稀釋，pH值為 5.8，跟自來水差不多。

但如果手頭上真沒有這類清潔液，可以考慮用清水加上小量梘液或者玻璃清潔劑清潔，同樣能有殺菌消毒效果。

2. 抹刷物料都有分別

選好液體之後，用什麼物料抹刷都值得研究，為了方便，不少人可能選擇以紙巾直接抹刷手機，不過紙巾的質地其實比你想像中粗糙，加入液體之後容易有殘留物，而且當中的纖維更有可能刮花屏幕。

要確保不傷機，可以購買這種細纖維布，或是一般的眼鏡布皆可以用於清潔手機屏幕

要確保不傷機，可以購買這種細纖維布，或是一般的眼鏡布皆可以用於清潔手機屏幕；當然，考慮到衛生、病毒殘留等問題，各位也可以選擇成本較高的即棄清潔方案。

例如鏡頭玻璃名廠 Carl Zeiss 在近年推出的手機清潔專用濕紙巾就是一例，而且不用考慮用什麼清潔劑

3. 勿將液體直接滴在機器表面

最後一點，也是不少人經常犯錯的，就是將清潔劑直接倒在手機等電子產品上清潔，但這樣不單會因份量難以控制而可能讓液體流入機身之內，亦可能影響清潔範圍。其實最有效的方法，是將液體先滴於布料之上，再充分抹刷機身。

中性清洗液，永遠要加在布料上，千萬不要直接滴在熒幕表面，否則過量的液體或會流入機體內。（黃正軒 攝）

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