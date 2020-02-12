【武漢肺炎】本地數據達人整資料庫一網盡覽確診入境數字及高危區

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【武漢肺炎 香港疫情最強民間資訊庫】新型冠狀病毒 / 武漢肺炎 全球疫情持續惡化、面臨失控邊緣。據世界各地目前紀錄，全球確診個案已超過42,767宗，死亡個案1,013宗，嚴峻疫情有說會去到今年夏季、甚至2021年。不說不知，原來香港是全球第三多確診個案之地，也是僅次於新加坡和已死傷枕藉的中國大陸的重災區。

新型冠狀病毒武漢肺炎疫情嚴峻程度超乎想像。香港人獨立無援，每日不是閉關隔離防疫，就是疲於奔命撲口罩、消毒潔手液等防疫物資。由於疫情險況萬象、變化萬千，要緊貼最新確診個案數字，亦非等閒易事。有數據達人網民精心設計了一個「武漢肺炎實時資料庫」，提供香港武漢肺炎最新數字（點擊放大圖片細睇）：

「武漢肺炎實時資料庫」主頁固然有武漢肺炎呈報個案、確診和死亡數字，還有分類同整理得好細緻精密的多種數據。主要有「相關新聞」、「感染案例」、「高危地區」和「數據圖表」四大類。

「相關新聞」收錄多間本地媒體的武漢肺炎新聞資訊：

「感染案例」有齊已確診者詳細資料如號碼、是／否香港居民、類型（本地個案／輸入個宋／密切接觸者）、狀況（住院／死亡）、年齡、性別、確診日期及入住醫院（點擊放大圖片細睇詳情）：

「高危地區」細分「家居檢疫大廈一覽」及「患者曾出現地區」（點擊放大圖片細睇詳情）：

「圖表數據」故名思議有「每日各關口大陸居民入境數字」、「每日確診者香港居民／非香港居民比例」、「爆發至今排除、調查及確診個案數字」及「爆發至今大陸居民入境數字」四大每日更新圖表（點擊放大圖片細睇詳情）：

「武漢肺炎實時資料庫」係由一位任職Data Scientist的網民「雁橋曰」在工餘的時間花一個周末去建成。事緣雁橋曰有意尋找香港政府的Open Data去研究「武漢肺炎」資訊，發現政府只提供文檔格式為「.CSV」或「PDF」的資料。他認為做法落後，本着抱着「方便自己，方便別人」想法，雁橋曰利用AWS Lambda把一些基本資料從CSV轉成 「JSON」格式。同時，雁橋曰也公開api.n-cov.info的API，期望有心人可以把資料轉成 App或更漂亮的圖表網站。

雁橋曰表示「武漢肺炎實時資料庫」目前仍在建構階段，歡迎交流。
（詳見武漢肺炎實時資料庫雁橋曰Facebook專頁

【武漢肺炎】家居檢疫大廈增至78幢遍布18區　互動地圖一鍵check
武漢肺炎爆發逾月　港府終製香港疫情地圖　資料一網整合
【武漢肺炎】網民製「香港肺炎疫情地圖」　患者所經地點一按即知
【武漢肺炎】民間自製最齊全資訊網　港高危地區及急症候時一鍵睇
【武漢肺炎】全球疫情實時更新！外國大學地圖整合官方數據
【武漢肺炎】一鍵check香港患者入住醫院、曾逗留地址及病例國家
【武漢肺炎】香港眾志美國購10萬口罩　低於成本價網店出售
武漢肺炎買口罩（2月11日下午更新）卓悅青衣快閃賣口罩58蚊30個
【武漢肺炎】土耳其外科口罩50個賣$80有找？教你登記集體訂購
【武漢肺炎買口罩】日本城、Sasa推手機App派籌！免排隊裝定先
【武漢肺炎】美國Litepak醫療口罩低至40元20個　教你網上登記
【武漢肺炎】武漢二氧化硫濃度突飆升惹猜測　教你Windy一鍵check
【武漢肺炎】數碼產品勁污糟　了解重點藏污位置及清潔方法！
【武漢肺炎】疫情何時才會完結？關鍵數據分析可能仲要等到……
【武漢肺炎】消毒品用錯慘過無用！網購要看清成份 18款有效推介
【武漢肺炎】日本 Yahoo 拍賣改例禁炒賣口罩　成效到底如何？
【武漢肺炎】3M親解N95口罩防護規格　工業級都OK！網購仲有機會
【口罩教學】預防武漢肺炎　N95類型如何正確佩戴？可以用多久？
【武漢肺炎】網店口罩假冒、抬價不絕　阿里巴巴稱要賣家傾家蕩產
【武漢肺炎】網店HKTVmall長文講東南亞尋口罩血淚史　終有好消息
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。