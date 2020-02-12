【武漢肺炎】驚傳美國郵政停收寄中港澳郵件　港府及USPS緊急澄清

【武漢肺炎．新冠狀病毒疫情】美聯社在美國時間2月11日報導稱美國郵政署（USPS）已停止接收寄送到香港、中國或澳門的服務。如此安排或令人聯想會否因應武漢肺炎疫情擴散而作出的變動。不過美國郵政署反應極快，已向香港郵政澄清有關安排的報導存有誤會。

美聯社於美國時間周二（2020年2月11日）報導稱美國郵政署（USPS）已停止接收送件到香港、中國或澳門的服務。

美聯社報導內容已經更正。

不過，美國郵政署事實上仍然接受寄往中國、香港或澳門的郵件。只是由於大量航班取消，國際郵件派送面臨困難，由美國時間2月10日起暫停「國際優先郵件快遞承諾」（ Gurantee on Priority Mail Express International，或稱「特快專遞」），即不能保證寄往香港或中國的「國際空郵快遞」能夠準時送抵目的地，或者會有延誤。

基於大量航班取消及入境限制，由2020年二月十日星期一起，美國郵政署將暫停寄往香港和中國的國際優先郵件快遞承諾。 美國郵政署 USPS

有關的暫停承諾安排的公告，現於美國郵政署官網高亮置頂（點擊放大圖片細睇詳情）：

此外，美國郵政署已停止由其他國家寄出而經美國郵政國際服務中心轉送至香港、中國或澳門的轉運服務（Transit Ｍail）。

香港郵政接獲美國郵政通知，由美國直接寄往香港的郵遞仍然維持服務。

香港郵政今日（二月十二日）宣布，接獲美國郵政通知，由美國直接寄往香港的郵遞服務仍然維持，但由於大量航班取消，寄往香港的國際空郵快遞（即特快專遞）郵件或會有所延誤；而由其他地區寄出經美國郵政轉運至香港的郵遞服務則暫停。 香港郵政

相關政府新聞公報（點擊放大圖片細睇詳情）：

所以最近在北美網購的朋友可以放心，你們的貨不會不到，只不過會比預定日子較遲到而已。至於在美國鄰近地區網購、而又被賣家安排經美國USPS轉寄香港的貨件，可能會遇上一點麻煩，因為中轉服務已宣佈暫停。

要跟進郵件位置同路線狀況以便及早應變，可以使用美國郵政署郵件服務 USPS Tracking。即睇簡單教學（點擊放大圖片細睇）：

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資料來源：美聯社、政府新聞、美國郵政署 USPS