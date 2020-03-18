毋須八達通！龍運巴士試用新電子支付　Apple Pay、Alipay都得

搭巴士不外乎以現金或八達通付款，龍運巴士就提供了新選項！龍運巴士即日起在7條路線試行多元化電子支付系統，乘客可用VISA、MasterCard（萬事達卡）、銀聯卡、Apple Pay（iPhone）、Google Pay（Android）、Samsung Pay、AlipayHK（支付寶香港）「易乘碼」、銀聯雲閃付支付車資，非常方便。

龍運巴士多元化電子支付系統會先在7條路線試行。

7條路線如下：（點小圖放大看）

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電子支付步驟教學：

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不過，如想用同一張卡或帳戶替多過一位乘客付款，每次交易須相隔5分鐘。

(龍運巴士)

有轉乘優惠 但無法領政府交通補貼

龍運巴士指出，新系統適用於首階段試行7條路線間的轉乘優惠，乘客必須使用同一張信用卡或流動支付帳戶付費，才能享有第二程車費轉乘優惠，意味若兩程車支付方式不同，便不會有轉乘優惠。

至於政府400元「公共交通費用補貼」或長者2元乘車優惠，龍運巴士表示，相關計劃未支援電子支付系統，故若用新電子支付方式付款，無法領取優惠。

龍運巴士又提醒，如果出現「付款無效」，重試後仍未解決，可改其他支付方式，並通知有關電子支付供應商。

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