【Apple 頭戴耳機：Airpods Studio？】雖然蘋果已擁有耳機品牌Beats，並繼續推出耳機，但仍然盛傳Apple會在今年推出無線頭戴式耳機，有知名蘋果爆料人日前又發功，透露Apple的頭戴耳機售價、命名於Beats Studio一樣？

Beats Studio 3推出時售價為HK2,888，有指Apple將推出的頭戴耳機售價命名會非常接近它。 【BEATS圖片】

知名蘋果消息洩密者Jon Prosser 近半年消息準確，多次透露 Apple 內部計劃代號，準確命中包括2020年上半年推出的 Macbook Air 及 iPhone SE；日前Jon於Twitter上發表一則蘋果Airpods消息，表示Apple將推出Airpods無線耳機的頭戴版：「Airpods Studio」，內部代號「B515」，售價為349美元（約HK$2,722）。Beats Studio 3亦是品牌推出的頭戴式無線耳機，推出時售價為HK2,888，與傳聞中的Airpods Studio非常接近。

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Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.



AirPods Studio

Codename: B515

$349 — Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020

▲▲ Jon Prosser於Twitter上的「爆料」▲▲

至2019年10月推出AirPods Pro入耳式無線耳機後，一直有傳聞Apple會染指頭戴式無線耳機市場，與Bose、Sony等直接競爭。雖然蘋果旗下已經有Beats品牌曾推出Studio 3 Wireless頭戴式無線耳機，現時Airpods之下仍然未有頭戴版，而今年3月部分開發者亦於iOS 14的程式碼中發現頭戴式耳機標誌，據報將有至少一款Airpods的頭戴式無線耳機可能性不低。同時著名蘋果分析師 郭明錤（Ming-Chi Kuo）早前發表報告預期，蘋果下一代Airpods將於2021年上半年量產，外觀設計不變但更新內部配備，或許就是傳聞中H2晶片正式加入。

資料來源：Macrumors