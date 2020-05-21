AirPods銷量倒退！iPhone 12傳奇招力谷？Airpods Studio改越南製

【iPhone 12、AirPods傳聞】蘋果（Apple）新一代旗艦機iPhone 12將於下半年推出，不過有著名蘋果分析師郭明錤估計，iPhone 12將會取消隨機附贈耳機，以催谷AirPods銷量。

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（網上圖片）

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郭明錤在最新報告指出，受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響和去庫存化，上半年AirPods 2（AirPods第二代）需求疲弱，第二季出貨量見底，按季減少約28.9%至1,720萬部。

不過郭明錤仍上調2020年全年AirPods出貨量預測，由原先預計的8000至9000萬個，增加至9380萬個，原因是估計蘋果在下半年推出iPhone 12時，可能不再附贈EarPods有線耳機，刺激AirPods需求。

如果屬實，這將是iPhone第一代面世以來，首次不附送耳機，未知會否影響果迷「埋單」意欲。

Airpods Studio或越南製造 傳下月發布

另外，Apple無線頭戴式耳機AirPods Studio（暫名）據報最快下月發布，而除了會在中國生產，亦會在越南生產，是Apple首度在越南生產全新產品。

Beats Studio 3推出時售價為HK2,888，有指Apple將推出的頭戴耳機售價命名會非常接近它。 【BEATS圖片】

外媒《The Information》報道，Apple已與合約製造商Goertek和Luxhare合作，將在越南工廠生產AirPods Studio，但目前未知AirPods Studio在各產地的生產比例。

而著名爆料人Jon Prosser預計，AirPods Studio可能會在6月22日舉行的WWDC（Worldwide Developers Conference，蘋果全球開發者大會）中發布。

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以上仍屬傳聞階段，確實如何有待蘋果官方回應。

資料來源：macrumors、9to5mac、The Information