Oxyair Mask彩虹版口罩6.4抽籤！90元1盒　7大免DQ須知一文看清

【Oxyair Mask HK彩虹口罩預購】Oxyair Mask將於6月4日起登記抽籤購買「彩虹口罩三色別注版」，90元1盒（30個）。

Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號，聲稱由幾位小市民小商人創辦，沒有「強大背景」。今次出售的彩虹口罩，每盒有3個顏色，分別為粉紫10個、粉紅10個、粉綠10個，每10個為一小包，每盒30個售價90元。

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↓↓↓ Oxyair Mask外形 + 規格如下 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

彩虹口罩登記詳情：

日期：6月4日早上9時30分至6月5日早上9時30分

登記名額：200,000

*如在截止登記時間前已有200,000人登記，會即時截止，抽出40,000名中籤人士。

登記購買7大須知免DQ

- 登記者在限時內輸入個人電郵及電話號碼登記

- 每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

- 所有填寫的資料必須正確，如有任何錯誤、遺漏或無法辨識等情況下將有機會自動作廢

- 登記一經確認，將不能更改任何登記資料

- 之前曾登記過抽籤活動的人都要重新登記

- 貨品運送方式可選擇經順豐或Alfred智能櫃

*順豐費用30元2盒、36元3盒；Alfred 智能櫃2盒／3盒一律20元

- 6月5日抽籤，中籤者（40,000名額）會於6月5日或以前收到付有付款連結的電郵，必須於6月8日或以前完成付款，逾期付款連結無效

Oxyair表示，將於6月25日至 7月10日期間每天分批發貨，以客戶付款先後次序順序發貨，客戶會收到發貨通知。

更多詳情：按此