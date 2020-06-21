3 分鐘速成學寫App｜上兩次學會了 Swift 當中的一些編程入門技巧、邏輯，在再進深一步之前，我們就再來了解一下 Swift 這種編程語言的重要特性 －（Object-Oriented）物件導向，方便我們往後用以寫 Apps 時可以更事半功倍。

前文重溫

點按前往＞＞第二集：跟YouTuber雞丁學寫Swift：「條件」與「變數」的邏輯運用

點按前往＞＞第一集：跟YouTuber雞丁學寫Swift：Apple免費編程10分鐘入門

先重溫前兩集跟雞丁學寫App影片

第一集：Apple免費編程10分鐘入門

第二集：「條件」與「變數」的邏輯運用

連 Steve Jobs 都推崇的「物件導向編程」

Object Oriented Programming（OOP）是近代絕大多數新編程語言都會採用的設計概念，意在將程序中的各個部份寫成「物件」獨立處理、就像一個個小機器／小程序一樣。

Apple 創辦人 Steve Jobs 1994 年時曾經在一次訪問中親自解釋過 OOP 的編程概念，他指出「Objects 就像活生生的人，他們知道如何做事、也有記憶能力……所有複雜性都隱藏在內部，讓我們可以十分抽象地與之交流。」

1994 年時候的 Steve Jobs 尚未回歸 Apple，而是以 NeXT Computer 創辦人身分在科技界打拼，後來旗下的 NeXT Software 開發出物件導向的開發工具 WebObjects，成為他重返 Apple 核心的契機（圖 Rolling Stone）

Steve Jobs 又用一個例子再進一步解釋了 OOP 的概念：「假設我現在是一個洗衣服的 Object，你只需要將髒衣服交給我，我就會將一件乾淨的衣服交到你手上，而我過程中先搭的士到三藩市、洗衣、再搭車回程等等…你是完全不需要理會。」

與傳統以多個函數組成的電腦編程不一樣，以 OOP 作主軸設計的編程語言由於可以將程序分拆，於維護、修改、學習方面都有莫大助益。

Types （類型／型別）

Swift 當中的「物件」有很多種，其中之一個在較初學階段就會接觸到的就是 Types，（用中文講就是「類型」或是「型別」，但其實這兩種譯法都不算太過貼切），Swift Playground 的簡介中就將之比喻成一個物件建造的「藍圖」。

一個 Types 內，會有不同的屬性（Property）、亦即是其專屬的變數（Variables），例如一間綠色、擁有兩間睡房的「房子」，以 Swift 的程式碼寫出來就是：

var color = green var bedrooms = 2

在 Property 之外，Types 亦有不同的 Methods，其實亦即一些在 Types 內定義的函數（Functions），就如一間屋入面就有流水、可以開燈，名字可以任意定作 runWater()、turnLightsOn() 等等，而當中封裝的指令就任由編寫人定義了。

在 Swift Playground 的首個範例中，圖中綠色的傳送門亦即為 greenPortal 的 Type，而其中的 Property 就是 isActive，只要將這個 Property，亦即 greenPortal.isActive 設定做「true」，就可以將之開啟，而設定做「false」，就將之關閉。

如果此傳送門開啟，機械人就不能前進並打開其他三個開關，所以此處我們在程序的第一句就要輸入 greenPortal.isActive = false

建構個人化的「包剪揼」

透過掌握不同的物件，我們就可以於既有的框架之上輕易地擴充、更改原有的程序。於 Swift Playground 內的「剪刀、石頭、布」範例，就容許我們嘗試以僅僅一句程式碼去為自己添加對手數量、自己可以打出的選項等等。

可以在包、剪、揼以外加入額外的新選項

由於是完全獨立的「物件」，每個新「選手」的加入都不會影響遊戲的玩法

Swift 與 Swift Playground 的無限可能

跟 YouTuber 雞丁學以 Swift Playground 寫 Swift 語言的時間不長，只短短一天的時間，但也可以感受到 Apple 在培養 Swift 社群方面所下的心機，Swift 本身的邏輯與編程用語都比從前的語言更為簡化，而 Swift Playground 則成為一個極佳的入門門檻供初學者學懂一些基本的編程概念。

一些比較有吸引力的遊戲編程，需要更強大的 Swift 知識基礎，某程度上成為了我們繼續進深 Swift 的助力（圖 Swift Playground）

作為一個可以用來寫出完整 App 的語言，短短三回的教學與分享，其實可以轉達的就只有 Swift 的皮毛，幸而 Swift Playground 的費用全免，只要有一部 iPad 都可以下載並隨時學習。